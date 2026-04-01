VK adviseert geen gevoelige informatie via WhatsApp en Signal uit te wisselen

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) adviseert mensen om geen gevoelige informatie via WhatsApp, Signal en andere chatapps uit te wisselen. Vorige maand kwamen de AIVD en MIVD met een soortgelijke boodschap en stelden dat WhatsApp en Signal ongeschikt zijn voor het uitwisselen van gerubriceerde, vertrouwelijke of gevoelige informatie.

Aanleiding voor het advies van het Britse NCSC zijn aanvallen op gebruikers van chatapps, waar verschillende autoriteiten de afgelopen weken voor waarschuwden. "Chatapps zoals WhatsApp, Messenger en Signal spelen een belangrijke rol in de manier waarop we dagelijks communiceren. Het NCSC en internationale partners zien een toename van de kwaadaardige activiteiten van aan Rusland gelieerde actoren waarbij chatapps worden gebruikt om high-risk individuen aan te vallen", zo stelt de Britse overheidsdienst.

Bij de aanvallen worden slachtoffers verleid om codes te verstrekken of apparaten van de aanvallers aan hun account te koppelen, die zo kunnen meelezen met berichten en zelf uit naam van het slachtoffer berichten kunnen versturen. Volgens het Britse NCSC zijn er verschillende belangrijke maatregelen die mensen kunnen nemen om zich te beschermen. Als eerst wordt aangeraden om geen gevoelige informatie via chatapps uit te wisselen. Voor zakelijke communicatie moeten mensen de door hun werkgever verstrekte apps en apparaten gebruiken en zich aan het bedrijfsbeleid houden.

Verder wordt ook aangeraden om geen verificatiecodes te delen of onverwachte QR-codes te scannen. Voor persoonlijke chataccounts adviseert het Britse NCSC het instellen van een timer zodat berichten automatisch na een bepaalde periode verdwijnen. In het geval een aanvaller toegang tot een chataccount weet te krijgen beperkt dit de hoeveelheid informatie die zo kan worden gestolen.