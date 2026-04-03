Engineer bekent saboteren van duizenden workstations om werkgever af te persen

Een 59-jarige Amerikaanse man heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij honderden servers en duizenden workstations heeft gesaboteerd om zo zijn toenmalige werkgever af te persen. De man was werkzaam als 'core infrastructure engineer' van een niet nader genoemd industrieel bedrijf. Eind 2023 had hij een aantal taken aangemaakt waardoor dertien domain administrator-accounts werden verwijderd en het wachtwoord van 254 servers en 3284 workstations werden aangepast, alsmede 301 domain user accounts.

Dezelfde dag dat deze taken werden uitgevoerd stuurde hij zijn werkgever een afpersingsmail waarin hij dreigde elke dag tientallen andere servers uit te schakelen als er geen 700.000 euro aan bitcoin als losgeld werd betaald. De taken die hiervoor moesten zorgen waren ook door de verdachte aangemaakt, zo bleek uit onderzoek. Volgens de aanklager zou het gevolgen voor de bedrijfsvoering kunnen hebben als deze taken ook zouden zijn uitgevoerd.

Verder onderzoek wees uit dat er een remote verbinding was opgezet naar een verborgen virtual machine op het netwerk van het getroffen bedrijf. Vanuit deze virtual machine was op het admin-account van het bedrijf ingelogd. Ook bleek dat er vanuit deze virtual machine voorbereidingen voor de aanval waren uitgevoerd. Zo was er gezocht naar hoe domein user wachtwoorden vanaf de command line zijn aan te passen, computers op afstand via cmd zijn uit te schakelen en hoe alle Windows logs vanaf de command line zijn te verwijderen.

Het onderzoek liet ook zien dat de verborgen virtual machine was benaderd vanaf de laptop en het account van de verdachte. Uit een analyse van de laptop van de verdachte en de verborgen virtual machine bleek dat de browse-activiteiten op de laptop van de verdachte stopte zodra er vanaf de verborgen virtual machine werd gebrowsed. Gebaseerd op deze activiteit is er volgens de aanklager reden om aan te nemen dat dezelfde gebruiker zowel de laptop van de verdachte als de verborgen virtual machine gebruikte (pdf). De man heeft nu bekend schuldig te zijn. Hij kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar en een boete van 500.000 dollar.