Ierland kijkt naar digitale identiteit voor leeftijdsverificatie op social media

Ierland is een test gestart met het gebruik van een digitale identiteit, die volgens de autoriteiten ook kan worden gebruikt voor leeftijdsverificatie op social media. Het is de bedoeling dat de digitale identiteit in de toekomst voor allerlei doeleinden wordt ingezet. Er wordt een speciale wallet-app ontwikkeld waarin burgers identiteitsbewijzen en andere officiële documenten kunnen opslaan.

Vervolgens kunnen burgers informatie uit hun wallet-app met andere partijen delen. De Ierse autoriteiten claimen dat dit het eenvoudiger voor mensen maakt om hun identiteit te verifiëren. De autoriteiten stellen ook dat de digitale identiteit voor online leeftijdsverificatie is te gebruiken. De Ierse Online Safety Code verplicht specifieke platforms om de leeftijd van hun gebruikers te verifiëren. De maatregel moet kinderen en jongeren op internet beschermen, aldus de autoriteiten.

Bloomberg meldt vandaag dat Ierland de digitale identiteit nu al gaat testen om zo de leeftijd van socialmediagebruikers te verifiëren, maar The Irish Times laat weten dat hier nog geen plannen voor zijn. In de aankondiging van de plannen voor de digitale identiteit wijzen de Ierse autoriteiten naar de Europese eIDAS 2-regelgeving, die verplicht dat alle EU-lidstaten eind dit jaar aan hun burgers een digitale identiteits-wallet kunnen aanbieden. De Nederlandse regering heeft altijd gesteld dat het gebruik van een Europese digitale identiteit vrijwillig zal zijn.