Ierland kijkt naar digitale identiteit voor leeftijdsverificatie op social media

vrijdag 3 april 2026, 13:26 door Redactie, 13 reacties
Laatst bijgewerkt: 03-04-2026, 14:39

Ierland is een test gestart met het gebruik van een digitale identiteit, die volgens de autoriteiten ook kan worden gebruikt voor leeftijdsverificatie op social media. Het is de bedoeling dat de digitale identiteit in de toekomst voor allerlei doeleinden wordt ingezet. Er wordt een speciale wallet-app ontwikkeld waarin burgers identiteitsbewijzen en andere officiële documenten kunnen opslaan.

Vervolgens kunnen burgers informatie uit hun wallet-app met andere partijen delen. De Ierse autoriteiten claimen dat dit het eenvoudiger voor mensen maakt om hun identiteit te verifiëren. De autoriteiten stellen ook dat de digitale identiteit voor online leeftijdsverificatie is te gebruiken. De Ierse Online Safety Code verplicht specifieke platforms om de leeftijd van hun gebruikers te verifiëren. De maatregel moet kinderen en jongeren op internet beschermen, aldus de autoriteiten.

Bloomberg meldt vandaag dat Ierland de digitale identiteit nu al gaat testen om zo de leeftijd van socialmediagebruikers te verifiëren, maar The Irish Times laat weten dat hier nog geen plannen voor zijn. In de aankondiging van de plannen voor de digitale identiteit wijzen de Ierse autoriteiten naar de Europese eIDAS 2-regelgeving, die verplicht dat alle EU-lidstaten eind dit jaar aan hun burgers een digitale identiteits-wallet kunnen aanbieden. De Nederlandse regering heeft altijd gesteld dat het gebruik van een Europese digitale identiteit vrijwillig zal zijn.

03-04-2026, 13:29 door Anoniem
Vroeg of laat komen ze onder de vleugel van de europese unie.

Het Europese Internet van de Toekomst"
03-04-2026, 13:33 door Anoniem
Aha! De welbekende kinderen en jongeren worden ook weer genoemd.
Alles om enige vorm van privacy in te perken tot het minimale. Elke stap moet en zal gemonitord worden.... Of je nu iets kwaads in de zin hebt of gewoon een onschuldige burger bent is niet langer relevant.

Iedereen moet zich opofferen voor een klein groepje personen dat zich misdraagt. Wat is hierin de volgende stap? Huis aan huis controles? Afwijkend gedrag monitoren door middel van reisbewegingen? Als je te vaak op een bepaalde plek bent dan vorm je misschien wel een risico.
Een camera verplichten in je woning zodat er altijd bewijslast is om te laten zien dat je daadwerkelijk onschuldig thuis was? Ligt daar dan de grens? Of vinden we dat ook prima?

Ik probeer maar te zeggen..... Hoeveel wil je opgeven voor dat kleine aantal personen dat iets kwaads in de zin heeft?
03-04-2026, 13:40 door Anoniem
En hier was ik dus al bang voor... je gaat gewoon verplicht worden om een digitale id aan te maken.

Los van het feit dat je privacy ook vrijwel weg is als je zo een id moet gebruiken om op social media te kunnen.

En nee dat kan niet op een privacy vriendelijke manier, er is altijd wel een manier waardoor al je info kan uitlekken.
03-04-2026, 13:45 door Anoniem
Ja, natuurlijk kan die digitale identiteit daarvoor worden gebruikt.
Bijkomend voordeel: iedereen is gelijk geïdentificeerd. Wel zo makkelijk - het doel is bereikt.
03-04-2026, 14:00 door Anoniem
Jup, leeftijdsverificatie wordt identificatie. Uiteraard gepushed door big-tech lobbying zoals Meta, daar omzeilen ze de COPPA-wet mee en kunnen daarmee kinderen blijven misbruiken.
Goed werk Ierland, applaus! /-:
03-04-2026, 15:26 door Anoniem
Door Anoniem: Jup, leeftijdsverificatie wordt identificatie. Uiteraard gepushed door big-tech lobbying zoals Meta, daar omzeilen ze de COPPA-wet mee en kunnen daarmee kinderen blijven misbruiken.
Goed werk Ierland, applaus! /-:

Vergeet ook even niet dat zij hun verdienmodel nog verder kunnen uitbuiten. Als elke gebruiker zijn/haar identiteit bekend is dan kunnen zij al die data ook mooi verhandelen.....
Dat hele veilig voor je kinderen verhaal gaan zij doodleuk in mee maar voor een heen ander doel. Dat boeit ze namelijk vrij weinig. De privacy of veiligheid van hun gebruikrs boeit ze uberhaupt helemaal niets.
03-04-2026, 18:38 door Anoniem
Veilig voor kinderen is de zgn sociale apps gewoon geheel verbieden, niet alleen veikig voor kinderen, ook voor volwassennen.
03-04-2026, 23:21 door Anoniem
de eIDAS 2 architectuur maakt het mogelijk om zgn "selective disclosure" te doen, maw, alleen het feit dat je ouder dan 18 bent wordt gedeeld. Verder niets.
03-04-2026, 23:26 door Anoniem
Door Anoniem: En hier was ik dus al bang voor... je gaat gewoon verplicht worden om een digitale id aan te maken.

Los van het feit dat je privacy ook vrijwel weg is als je zo een id moet gebruiken om op social media te kunnen.

En nee dat kan niet op een privacy vriendelijke manier, er is altijd wel een manier waardoor al je info kan uitlekken.

Heb je je wel eens verdiept in wat de EU en eIDAS 2.0 betekent ?
04-04-2026, 17:12 door Anoniem
Door Anoniem: de eIDAS 2 architectuur maakt het mogelijk om zgn "selective disclosure" te doen, maw, alleen het feit dat je ouder dan 18 bent wordt gedeeld. Verder niets.
Nee, er wordt wel degelijk vereist dat je ook je identiteit "disclosed". Want je moet je identiteit wel onthullen aan (systemen die vallen onder) de eIDAS 2 architectuur. Anders kunnen ze namelijk niet controleren of het wel klopt wat ze in die wallet zetten.

We worden voorgelogen waar we bij staan. Ook door...
04-04-2026, 17:52 door Anoniem
Door Anoniem: de eIDAS 2 architectuur maakt het mogelijk om zgn "selective disclosure" te doen, maw, alleen het feit dat je ouder dan 18 bent wordt gedeeld. Verder niets.

Maakt het mogelijk is iets anders als wordt verifieerbaar zo toegepast.
YIVI geef je zelf expliciet toestemming voor het delen heel spciek de getoonde gegevens.
04-04-2026, 22:51 door Hendrik de tweede
Door Anoniem: Veilig voor kinderen is de zgn sociale apps gewoon geheel verbieden, niet alleen veikig voor kinderen, ook voor volwassennen.

Exact!
Al die social media entrepeneurs; al die akelige met visseogen uitgeruste Zuckerbergjes zouden aan de bedelstaf gebracht moeten worden als straf voor hun totaal uit de hand gelopen softwaregedrochten die het internet hebben vervuild en evenredig een groot deel van de mensheid hebben verziekt en/of ziekgemaakt.
Gisteren, 15:35 door Anoniem
Door Anoniem: Vroeg of laat komen ze onder de vleugel van de europese unie.

Het Europese Internet van de Toekomst"

Goed lezen! Ierland zit niet bij Schengen, geen SIS signaleringen mogelijk aldaar.
