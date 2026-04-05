Fortinet waarschuwt voor actief misbruik van kritiek lek in FortiClient EMS

Fortinet waarschuwt voor actief misbruik van een kritiek beveiligingslek in FortiClient EMS waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code of commando's op het systeem kan uitvoeren. Organisaties die van FortiClient EMS gebruikmaken worden door Fortinet opgeroepen om de beschikbaar gestelde hotfixes te installeren.

FortiClient EMS is een oplossing waarmee beheerders op afstand systemen kunnen beheren waarop de FortiClient-software draait. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zaken als antivirussoftware, webfilters, vpn en signature-updates in te stellen. De aangevallen kwetsbaarheid in de oplossing (CVE-2026-35616) wordt omschreven als 'Improper Access Control', maar verdere details zijn niet gegeven. Ook geeft Fortinet geen informatie over het waargenomen misbruik.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meldt dat er nog geen publieke proof-of-concept exploitcode bekend is, maar verwacht wel dat die op korte termijn verschijnt. Hierdoor neemt de kans op scanverkeer en grootschalig misbruik toe, aldus de overheidsinstantie.