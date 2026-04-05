Fortinet waarschuwt voor actief misbruik van kritiek lek in FortiClient EMS

Fortinet waarschuwt voor actief misbruik van een kritiek beveiligingslek in FortiClient EMS waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code of commando's op het systeem kan uitvoeren. Organisaties die van FortiClient EMS gebruikmaken worden door Fortinet opgeroepen om de beschikbaar gestelde hotfixes te installeren.
FortiClient EMS is een oplossing waarmee beheerders op afstand systemen kunnen beheren waarop de FortiClient-software draait. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zaken als antivirussoftware, webfilters, vpn en signature-updates in te stellen. De aangevallen kwetsbaarheid in de oplossing (CVE-2026-35616) wordt omschreven als 'Improper Access Control', maar verdere details zijn niet gegeven. Ook geeft Fortinet geen informatie over het waargenomen misbruik.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meldt dat er nog geen publieke proof-of-concept exploitcode bekend is, maar verwacht wel dat die op korte termijn verschijnt. Hierdoor neemt de kans op scanverkeer en grootschalig misbruik toe, aldus de overheidsinstantie.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.