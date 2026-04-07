Politie noemt oplichting door elektriciens via Google Ads 'georganiseerde misdaad’

Malafide elektriciens die gebruikmaken van Google Ads is volgens de politie 'georganiseerde misdaad'. Het probleem deed zich een aantal jaren geleden al voor met malafide slotenmakers en loodgieters, maar nu stijgt ook het aantal klachten over malafide elektriciens, aldus Radar. De politie ontving al honderden klachten over elektriciens die onterecht torenhoge bedragen rekenen en reparaties niet goed uitvoeren. Volgens de politie gaat het hier om ‘het topje van de ijsberg’.

Radar stelt dat de malafide elektriciens gebruikmaken van een netwerk van websites, Google-advertenties, mobiele pinapparaten en 085-nummers die aan elkaar zijn gelinkt. Wanneer er teveel klachten over een website zijn wordt die offline gehaald en vervangen door een andere domeinnaam. Daarnaast zouden de oplichters voor hun bedrijven gebruikmaken van persoonsgegevens die via identiteitsfraude zijn verkregen.

De politie spreekt van ‘criminele bendes’ en ‘georganiseerde misdaad’. Google stelt in een reactie aan Radar dat het door een gebrek aan specifieke, externe informatie beperkt zich heeft op deze 'offline misstanden'. Bij constatering van een overtreding zegt Google de nodige handhavingsmaatregelen te nemen, maar het techbedrijf grijpt vooralsnog niet in, aldus Radar. Een aantal jaren geleden besloot Google, na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), om advertenties voor loodgieters in Nederland te verbieden en advertenties van malafide slotenmakers offline te halen.