Politie noemt oplichting door elektriciens via Google Ads 'georganiseerde misdaad’

Malafide elektriciens die gebruikmaken van Google Ads is volgens de politie 'georganiseerde misdaad'. Het probleem deed zich een aantal jaren geleden al voor met malafide slotenmakers en loodgieters, maar nu stijgt ook het aantal klachten over malafide elektriciens, aldus Radar. De politie ontving al honderden klachten over elektriciens die onterecht torenhoge bedragen rekenen en reparaties niet goed uitvoeren. Volgens de politie gaat het hier om ‘het topje van de ijsberg’.
Radar stelt dat de malafide elektriciens gebruikmaken van een netwerk van websites, Google-advertenties, mobiele pinapparaten en 085-nummers die aan elkaar zijn gelinkt. Wanneer er teveel klachten over een website zijn wordt die offline gehaald en vervangen door een andere domeinnaam. Daarnaast zouden de oplichters voor hun bedrijven gebruikmaken van persoonsgegevens die via identiteitsfraude zijn verkregen.
De politie spreekt van ‘criminele bendes’ en ‘georganiseerde misdaad’. Google stelt in een reactie aan Radar dat het door een gebrek aan specifieke, externe informatie beperkt zich heeft op deze 'offline misstanden'. Bij constatering van een overtreding zegt Google de nodige handhavingsmaatregelen te nemen, maar het techbedrijf grijpt vooralsnog niet in, aldus Radar. Een aantal jaren geleden besloot Google, na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), om advertenties voor loodgieters in Nederland te verbieden en advertenties van malafide slotenmakers offline te halen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.