FBI: cybercrime veroorzaakte vorig jaar 20,8 miljard dollar schade

Cybercrime veroorzaakte vorig jaar 20,8 miljard dollar schade, zo meldt de FBI in een nieuw rapport dat op meer dan een miljoen ontvangen klachten is gebaseerd (pdf). Het grootste deel van de schade, 8,6 miljard dollar, was het gevolg van investeringsfraude. Business Email Compromise (BEC), dat lange tijd de lijst aanvoerde, volgt op afstand met een gemeld schadebedrag van 3 miljard dollar. Op de derde plek staat tech/support scams, waarbij oplichters zich bijvoorbeeld voordoen als medewerker van een softwarebedrijf of bank, om zo toegang tot systemen of bankrekeningen te krijgen.

De meeste klachten ontving de FBI vorig jaar over phishing/spoofing (191.000), gevolgd door afpersing en investeringsfraude, met respectievelijk 89.000 en 73.000 klachten. 67.000 keer werd er melding van een persoonlijk datalek gemaakt. Niet eerder ontving de FBI in één jaar tijd zoveel meldingen en klachten over cybercrime en voor het eerst werd de 20 miljard dollar schade gepasseerd.

Op basis van de ontvangen meldingen keek de FBI ook naar klachten die in de bovengenoemde categorieën vallen, maar specifiek betrekking hadden op cryptovaluta en waarbij slachtoffers hun crypto verloren. De Amerikaanse opsporingsdienst ontving meer dan 181.000 klachten die op een bepaalde manier crypto gerelateerd waren, met een schadebedrag van meer dan 11 miljard dollar.

"Het is nog nooit zo belangrijk geweest om zorgvuldig om te gaan met je cybersecurity, aanwezigheid op sociale media en digitale interacties. Cyberdreigingen en door cyber mogelijk gemaakte criminaliteit zullen zich blijven ontwikkelen naarmate de wereld nieuwe technologieën zoals AI omarmt", zegt FBI-topman Jose Perez in het rapport. De opsporingsdienst stelt ook dat het belangrijk is dat mensen de "red flags" van een scam leren te herkennen, zodat ze weerstand tegen oplichters kunnen bieden.