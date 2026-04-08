WordPress-sites actief aangevallen via lek in Ninja Forms - File Uploads plug-in

WordPress-sites worden actief aangevallen via een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in Ninja Forms - File Uploads, zo meldt securitybedrijf Wordfence. Dat maakte op 6 april details over het probleem bekend. Niet veel later rapporteerde het securitybedrijf actief misbruik. Zo detecteerde Wordfence naar eigen zeggen de afgelopen 24 uur bijna negenhonderd aanvallen waarbij werd geprobeerd om WordPress-sites via het lek in de plug-in te compromitteren.

Via Ninja Forms kunnen WordPress-beheerders allerlei soorten formulieren voor hun website ontwikkelen. De plug-in is op meer dan 600.000 websites actief, aldus cijfers van WordPress.org. Ninja Forms - File Upload is een betaalde uitbreiding voor Ninja Forms waarmee WordPress-sites een uploadveld aan hun formulieren kunnen toevoegen. Gebruikers van de websites kunnen zo via de formulieren allerlei soorten bestanden uploaden, bijvoorbeeld foto's of documenten gebruikt voor cv's. De File Uploads plug-in is op meer dan 50.000 WordPress-sites actief.

Een ontbrekende 'file type validation' in de uploadfunctie zorgt ervoor dat er allerlei soorten bestandstypes naar de onderliggende webserver kunnen worden geupload, waaronder .php-bestanden. Omdat er geen 'filename sanitization' wordt toegepast is ook path traversal mogelijk, waardoor bestanden in de webroot directory zijn te plaatsen. Dit maakt het uploaden van malafide PHP-code mogelijk en daarmee remote code execution op de server. De kwetsbaarheid is volledig verholpen in versie 3.3.27 die op 16 maart uitkwam. Hoeveel websites inmiddels up-to-date zijn is onbekend.