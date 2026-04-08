EFF: geen verrassing als Big Tech ook bij chatcontrole EU-wetgeving schendt

Het is geen verrassing als Big Tech ook bij chatcontrole Europese privacywetgeving aan de laars lapt, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd, is onlangs verlopen. In een reactie lieten Google, Meta, Microsoft en Snap weten dat Europese beleidsmakers de maatregel alsnog moeten verlengen, aangezien eerdere onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement hierover stukliepen.

In de tussentijd zeggen de techbedrijven dat ze op de betreffende interpersoonlijke communicatiediensten 'vrijwillige actie' blijven ondernemen. Om welke diensten het precies gaat en hoe deze actie eruitziet wordt niet gemeld. Ook de EFF merkt op dat het onduidelijk is of de bedrijven door blijven gaan met het scannen van privécommunicatie. "Wat wel duidelijk is, is dat dergelijke activiteit nu in strijd met EU-wetgeving kan zijn. Aan de andere kant is het niet naleven van de Europese privacywetgeving niets nieuws voor Big Tech in Europa."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging merkt op dat binnen Europa nog wordt onderhandeld over 'chatcontrole 2.0', waarbij bedrijven zouden worden verplicht om al het verkeer van hun gebruikers te controleren. Daarnaast omhelst dit voorstel ook verplichte leeftijdsverificatie. "Het massaal scannen mag dan op papier verleden tijd zijn, verschillende grote zorgen blijven bestaan", aldus de EFF. Die laat afsluitend weten dat het voorstel voor chatcontrole 1.0 niet opnieuw leven mag worden ingeblazen. Daarnaast moet het voorstel voor chatcontrole 2.0 zo worden aangepast dat er geen verplichte leeftijdsverificatie komt en 'vrijwillige activiteiten' van techbedrijven om misbruikmateriaal tegen te gaan niet alsnog leiden tot het scannen van online berichten en andere communicatie.