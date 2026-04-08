'Werkgevers in VS gebruiken persoonlijke data voor laagst mogelijke loonaanbod'

Werkgevers in de Verenigde Staten maken gebruik van persoonlijke data van werknemers om hen het laagst mogelijke loonaanbod te doen dat wordt geaccepteerd. Experts noemen dit 'surveillance wages'. Bij surveillance wages wordt niet gekeken naar de prestaties van een medewerker of senioriteit, maar wordt gewerkt met algoritmes gebaseerd op persoonlijke informatie die vaak zonder het medeweten van werknemers is verzameld. En Amerikaanse bedrijven passen deze werkwijze steeds vaker toe, meldt MarketWatch.

De persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie over afgesloten leningen of kredietscores, maar ook persoonlijke socialmedia-informatie. Zo kan worden gekeken of een medewerker geneigd is om zich bij een vakbond aan te sluiten of plannen heeft om zwanger te worden. Surveillance wages worden zowel bij nieuw aangenomen medewerkers toegepast als bij personeel dat al in dienst is.

Het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Colorado heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van persoonlijke data voor surveillance wages verbiedt. Mocht het voorstel straks ook door de senaat van Colorado worden aangenomen, dan is het de eerste staat die een dergelijk verbod invoert.