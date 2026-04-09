Man die 900.000 euro via bankhelpdeskfraude stal krijgt zeven jaar cel

Een 24-jarige man uit Delfzijl die door middel van bankhelpdeskfraude 900.000 euro van slachtoffers wist te stelen is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Het is één van de hoogste gevangenisstraffen die ooit in Nederland aan een bankhelpdeskfraudeur is opgelegd. Naast bankhelpdeskfraude maakte de verdachte zich ook schuldig aan het witwassen van cryptovaluta ter waarde van ruim 6,5 miljoen euro.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de verdachte een leidende rol bij het aansturen van anderen, die zich tegenover slachtoffers voordeden als bankmedewerker. De verdachte belde slachtoffers zelf ook op waarbij hij zich voordeed als bankmedewerker. Slachtoffers werden verleid tot het installeren van remote access software AnyDesk, waarmee hun computer op afstand werd overgenomen. Vervolgens werden zowel bankrekeningen als cryptowallets geplunderd. Bij één van de slachtoffers gingen de oplichters er met 500.000 euro vandoor.

"Computervredebreuk op deze wijze maakte een essentieel onderdeel uit van de gepleegde oplichtingen en diefstallen met valse sleutels en was daarmee onlosmakelijk verbonden. De computers van de slachtoffers werden overgenomen om vervolgens geld van de spaarrekening naar de lopende bankrekening over te maken en/of opnamelimieten te verhogen en/of werd er geld overgeboekt naar bankrekeningen en cryptowallets van katvangers", aldus de rechter.

Bij de verdachte werden ook twaalf 'leadlijsten' met gegevens van vermogende personen aangetroffen. Tijdens een huiszoeking bij de moeder van de verdachte vond de politie twee A4'tjes met daarop de seed phrases, waardoor 1,6 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag kan worden genomen. De rechtbank merkt op dat de inhoud van het dossier en de handelswijze van verdachte, schokkend is. De verdachte spreekt vrijuit in chatberichten en in telefoongesprekken met anderen over de strafbare feiten en het geld dat daarmee wordt buitgemaakt.

Ook het gedrag van de verdachte zoals naar voren komt uit de communicatie vanuit de penitentiaire inrichting noemt de rechter zorgelijk. Zo geeft hij in getapte gesprekken onder meer aan dat het dossier niet zoveel voorstelt, hij een gevangenisstraf zal krijgen van twee tot vier jaar, hij met goed gedrag snel weer vrij is en dat als hij een miljoen van zijn geld terugkrijgt het dan wel wit is en hij daarover ook zes procent rente ontvangt. De man is daarnaast al eerder wegens soortgelijke feiten onherroepelijk veroordeeld.

Naast de gevangenisstraf moet de man zijn slachtoffers een schadevergoeding van ruim 600.000 euro betalen. De door het Openbaar Ministerie aangebrachte ontnemingsvordering zal op een later tijdstip door de rechtbank behandeld worden.