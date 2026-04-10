Het kabinet kijkt naar Europa voor het invoeren van online leeftijdsverificatie, zo heeft staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie tijdens een recent wetgevingsoverleg laten weten. Daarnaast kan een Europese digitale identiteit hiervoor worden gebruikt, maar zal het gebruik ervan vrijwillig blijven, zo liet de bewindsvrouw weten in een reactie op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Ceder.

"Een onderwerp waar onze partij zich al langer voor inzet, is onlineleeftijdsverificatie voor diensten waarvoor een minimumleeftijd geldt. Ik vind het goed om in het coalitieakkoord te lezen dat het kabinet wil inzetten op een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor social media met privacyvriendelijke leeftijdsverificatie. Maar het was ook een wens van de Kamer om te komen tot nationale wetgeving voor betrouwbare en privacyvriendelijke leeftijdsverificatie", merkte Ceder op tijdens het wetsoverleg.

Het Kamerlid voegde toe dat de vorige staatssecretaris weigerde om de aangenomen moties voor een nationale wetswijziging uit te voeren. "Ik hoop dat de Kamer deze strijd niet opnieuw met het kabinet hoeft aan te gaan. Mijn vraag is daarom: wanneer kunnen we van het kabinet nationale wetsvoorstellen over leeftijdsverificatie, zoals andere landen in Europa al doen, richting de Kamer verwachten?", stelde Ceder daarop de vraag.

"Ik denk dat het belangrijk is om nog te zeggen dat het uitgangspunt van dit kabinet is dat alles wat offline verboden is, online ook verboden zou moeten zijn", reageerde de staatssecretaris. Ze merkte op dat ze zich op Europees niveau gaat hardmaken voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Wat betreft wetgeving voor online leeftijdsverificatie wil het kabinet kijken of dit via de 'Europese weg' kan, ging Aerdts verder. "Als je met z'n allen een vuist maakt, is dat natuurlijk een sterker principe, ook met het oog op omzeiling. Maar wij willen zeker ook nog een keer kijken naar wat je mogelijk in de tussentijd hier zou kunnen doen en wat daarin langs de Europese route de fasering zou kunnen zijn."

Tijdens het overleg werd ook gesproken om voor 'veilige en privacyvriendelijke leeftijdsverificatie' de wallet voor de Europese digitale identiteit te gebruiken, ook wel EDI-wallet genoemd. "Wij volgen de ontwikkelingen met die verschillende verificatie-instrumenten in de verschillende Europese landen met heel veel interesse", stelde de staatssecretaris. "De inzet van die EDI-wallets kan daarin een van de mogelijkheden zijn. In de Europese kaders voor de wallets zijn veel maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gebruikers juist op een veilige en privacyvriendelijke manier kunnen beschikken over hun gegevens. Daarbij is opnieuw van belang dat het gebruik van die wallets altijd vrijwillig is. Er zullen daarom ook alternatieven gevonden moeten worden voor mensen die geen EDI-wallet willen gebruiken."