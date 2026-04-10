Gehackte website CPUID wijst naar besmette versies CPU-Z en HWMonitor - Update

Aanvallers zijn erin geslaagd om de website van softwareleverancier CPUID te hacken en downloads voor de populaire tools CPU-Z en HWMonitor naar besmette versies te laten wijzen. Dat laten onderzoekers op X en gebruikers van Reddit weten. CPU-Z is een tool die allerlei informatie over een systeem weergeeft. HWMonitor is een tool voor het monitoren van de hardware in het systeem.

Meerdere gebruikers op Reddit melden dat downloads op de website van CPUID naar besmette versies wezen. Bij het downloaden van deze versies waarschuwde antivirussoftware voor malware. Dit wordt door verschillende onderzoekers op X bevestigd. De website van CPUID was enige tijd offline, maar is inmiddels weer bereikbaar. Er wordt echter nergens op de site over de gelinkte malware bericht. Wel lijken de malafide links te zijn verwijderd.

Update