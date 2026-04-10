Gehackte website CPUID wijst naar besmette versies CPU-Z en HWMonitor - Update

Aanvallers zijn erin geslaagd om de website van softwareleverancier CPUID te hacken en downloads voor de populaire tools CPU-Z en HWMonitor naar besmette versies te laten wijzen. Dat laten onderzoekers op X en gebruikers van Reddit weten. CPU-Z is een tool die allerlei informatie over een systeem weergeeft. HWMonitor is een tool voor het monitoren van de hardware in het systeem.
Meerdere gebruikers op Reddit melden dat downloads op de website van CPUID naar besmette versies wezen. Bij het downloaden van deze versies waarschuwde antivirussoftware voor malware. Dit wordt door verschillende onderzoekers op X bevestigd. De website van CPUID was enige tijd offline, maar is inmiddels weer bereikbaar. Er wordt echter nergens op de site over de gelinkte malware bericht. Wel lijken de malafide links te zijn verwijderd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.