Het kabinet stelt geen extra eisen aan telecomproviders om datalekken te voorkomen. Daarnaast is nog onbekend welke gevolgen het datalek bij Odido heeft voor de digitale veiligheid en weerbaarheid van Nederland. Dat stellen staatssecretarissen Van Bruggen van Justitie en Veiligheid en Aerdts voor Digitale Economie. Bij de telecomprovider werden de gegevens van ruim zes miljoen mensen gestolen, die online verschenen nadat Odido weigerde losgeld te betalen.

D66-Kamerleden El Boujdaini en Schoonis wilden opheldering over het datalek. Zo vroegen ze onder andere in hoeverre het datalek bij Odido gevolgen heeft voor de digitale veiligheid en weerbaarheid van Nederland, gezien de maatschappelijke rol van telecomproviders. "De precieze gevolgen voor de digitale veiligheid en weerbaarheid van Nederland zullen nog moeten blijken", antwoorden Aerdts en Van Bruggen.

De Kamerleden wilden ook weten of de bewindslieden denken dat Odido nalatig is geweest of de AVG onvoldoende heeft nageleefd. "Het is niet aan het kabinet om dit te beoordelen. Dit is in eerste instantie aan de AP", stellen de staatssecretarissen. "De vraag of Odido voldoende maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de zorgplicht uit de Telecommunicatiewet en de AVG is aan de toezichthouders om te beoordelen."

De bewindslieden werd ook gevraagd of ze extra eisen of toezichtmaatregelen voor telecomproviders gaan treffen om grootschalige datalekken te voorkomen. "Op dit moment ziet de staatssecretaris van Economische Zaken geen aanleiding om aanvullende eisen te stellen richting telecomproviders om grootschalige datalekken te voorkomen", reageert Aerdts. Ze wijst naar wet- en regelgeving dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van passende maatregelen om datalekken te voorkomen. "Het is aan de toezichthouders om daarop toe te zien en in dit verband de nodige toezichtmaatregelen te treffen. Dit is niet aan mij als bewindspersoon."

Schoonis en El Boujdaini wilden daarnaast weten op welke manier de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de opvolging van het datalek bij Odido, en of de toezichthouder over voldoende bevoegdheden en capaciteit beschikt om effectief toezicht te houden bij grootschalige datalekken. "De AP heeft laten weten geen informatie te verstrekken over individuele zaken", reageren de bewindslieden. Die voegen toe dat de AP over voldoende handhavende bevoegdheden beschikt.