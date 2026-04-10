Gehackte updateserver Smart Slider 3 Pro besmet WordPress-sites met backdoor

Aanvallers zijn erin geslaagd om de officiële updateserver van Smart Slider 3 Pro te hacken en hebben vervolgens een malafide update uitgerold die een backdoor bij WordPress-sites installeert. Smart Slider 3 is een plug-in waarmee WordPress-siste slideshows kunnen toevoegen. Meer dan 800.000 websites maken er gebruik van. Er is ook een betaalde versie genaamd Smart Slider 3 Pro. Hoeveel websites deze versie gebruiken is onbekend.

Volgens Smart Slider-ontwikkelaar Nextendweb hebben aanvallers toegang tot het updatesysteem gekregen en vervolgens een malafide plug-in uitgerold. De besmette update, die een backdoor installeert, werd zes uur lang aangeboden. Daarnaast creëert de malafide update ook een admin-account voor de aanvallers. Via verschillende filters wordt dit malafide account voor de legitieme beheerders verborgen. Mocht de plug-in worden verwijderd kunnen de aanvallers via het malafide admin-account toegang tot de website blijven behouden.

Nextendweb heeft inmiddels een 'cleanup' plug-in ontwikkeld die de bestanden van de besmette update en database-aanpassingen ongedaan maakt. Alle klanten die de besmette update hebben ontvangen, wat in het geval van WordPress automatisch kan gebeuren, worden opgeroepen deze plug-in uit te voeren.