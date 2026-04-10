Nieuws
image

Gehackte updateserver Smart Slider 3 Pro besmet WordPress-sites met backdoor

vrijdag 10 april 2026, 12:24 door Redactie, 0 reacties

Aanvallers zijn erin geslaagd om de officiële updateserver van Smart Slider 3 Pro te hacken en hebben vervolgens een malafide update uitgerold die een backdoor bij WordPress-sites installeert. Smart Slider 3 is een plug-in waarmee WordPress-siste slideshows kunnen toevoegen. Meer dan 800.000 websites maken er gebruik van. Er is ook een betaalde versie genaamd Smart Slider 3 Pro. Hoeveel websites deze versie gebruiken is onbekend.

Volgens Smart Slider-ontwikkelaar Nextendweb hebben aanvallers toegang tot het updatesysteem gekregen en vervolgens een malafide plug-in uitgerold. De besmette update, die een backdoor installeert, werd zes uur lang aangeboden. Daarnaast creëert de malafide update ook een admin-account voor de aanvallers. Via verschillende filters wordt dit malafide account voor de legitieme beheerders verborgen. Mocht de plug-in worden verwijderd kunnen de aanvallers via het malafide admin-account toegang tot de website blijven behouden.

Nextendweb heeft inmiddels een 'cleanup' plug-in ontwikkeld die de bestanden van de besmette update en database-aanpassingen ongedaan maakt. Alle klanten die de besmette update hebben ontvangen, wat in het geval van WordPress automatisch kan gebeuren, worden opgeroepen deze plug-in uit te voeren.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
