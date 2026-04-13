Adobe komt met noodpatch voor actief aangevallen lek in Acrobat Reader

Adobe heeft een noodpatch uitgebracht voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in Acrobat Reader. Via het kritieke beveiligingslek (CVE-2026-34621) kan een aanvaller willekeurige code uitvoeren als een doelwit een speciaal geprepareerd pdf-document opent. Er zijn aanwijzingen dat aanvallers al zeker vier maanden lang misbruik van het probleem maken.
Adobe omschrijft CVE-2026-34621 als een 'Improperly Controlled Modification of Object Prototype Attributes' kwetsbaarheid, maar geeft geen verdere details. Beveiligingsonderzoeker Haifei Li maakte vorige week het bestaan van de kwetsbaarheid bekend. Een systeem dat de onderzoeker voor het detecteren van exploits ontwikkelde detecteerde het beveiligingslek. Uit informatie die naar Googles online virusscanner VirusTotal werd geupload blijkt dat misbruik al sinds 28 november vorig jaar zou plaatsvinden.
Normaliter komt Adobe elke tweede dinsdag van de maand met beveiligingsupdates. Nu zijn er noodpatches uitgebracht. Het gaat om Acrobat DC 26.001.21411, Acrobat Reader DC 26.001.21411 en Acrobat 2024 versie 24.001.30362 voor Windows en versie 24.001.30360 voor macOS. Li roept Adobe-gebruikers op de patches zo snel mogelijk te installeren.
