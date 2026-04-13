Kabinet wil dat OV-boa's later dit jaar het rijbewijsregister kunnen gebruiken

Het kabinet wil dat OV-boa's in de tweede helft van dit jaar gebruik kunnen maken van het rijbewijsregister voor het uitvoeren van identiteitscontroles. Dat heeft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Begin dit jaar had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog aangegeven dat ov-boa's geen toegang tot het rijbewijsregister moeten krijgen. Volgens de privacytoezichthouder is de noodzaak voor deze maatregel niet aangetoond.

Het kabinet claimt dat ov-boa's met toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister sneller de identiteit van een zwartrijder of overlastgever kunnen vaststellen. Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland. De AP stelt dat toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister geen geschikt middel is om dat doel te bereiken. "De meeste aanhoudingen in het openbaar vervoer hebben namelijk betrekking op personen zonder rijbewijs. Daarmee is de effectiviteit van de voorgestelde toegang onvoldoende aangetoond."

De Autoriteit Persoonsgegevens noemde ook dat het hier om een ingrijpende verwerking van persoonsgegevens gaat, en toegang tot het rijbewijsregister zonder duidelijke noodzaak in strijd met de AVG kan zijn. De toezichthouder maakte verder duidelijk dat de toegang tot het rijbewijsregister toetsing aan het geschiktheidscriterium niet doorstaat, waardoor hiervan moet worden afgezien.

Vorige maand stuurde minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer een ontwerpbesluit, waarmee het Reglement rijbewijzen moet worden aangepast. De aanpassing heeft betrekking op het aanwijzen van ov-bedrijven waarvoor boa's werkzaam zijn, als rechtspersonen en het verstrekken van gegevens uit het rijbewijzenregister. Het gaat hierbij om een voorhangprocedure, wat inhoudt dat de Eerste en Tweede Kamer gedurende een bepaalde periode zich over het ontwerpbesluit kunnen uitspreken.

"De planning is dat OV-boa’s het rijbewijzenregister in de tweede helft van 2026 kunnen gebruiken voor een zelfstandige ID-check. Het kunnen gebruiken van een register met 12 miljoen personen tijdens de ID-check is een grote stap vooruit voor (OV-)boa’s", laat staatssecretaris Bertram in haasr brief weten. De BBB had de bewindsvrouw gevraagd of boa's ook toegang moeten krijgen tot gezichtsbeeldherkenning op basis van bestaande pasfoto’s uit overheidsregisters. "Nee, met deze technologie is het ministerie momenteel niet bezig", laat Bertram daarop weten.