Hallmark lekt gegevens 1,7 miljoen mensen na inbraak op Salesforce-omgeving

Wenskaartleverancier en streamingdienst Hallmark heeft de gegevens van 1,7 miljoen mensen gelekt, nadat criminelen wisten in te breken op de Salesforce-omgeving. De hack was het werk van dezelfde groep die eerder bij Odido toesloeg. Net als bij de telecomprovider is ook in het geval van Hallmark de gestolen data gepubliceerd. Het gaat om namen, e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers van zowel Hallmark-klanten als klanten van streamingdienst Hallmark+, die de groep ShinyHunters op de eigen website plaatste.

Salesforce biedt een veelgebruikt customer relationship management (CRM), waarin bedrijven allerlei informatie over bestaande en potentiële klanten kunnen opslaan. Ook in het geval van Odido zou naar verluidt de Salesforce-omgeving zijn gehackt. Hoe de inbraak bij Hallmark mogelijk was is niet bekendgemaakt De aanvallers eisten losgeld, anders zouden ze de data publiceren. Toen de aan Hallmark gegeven deadline verstreek werden de gestolen gegevens op de ShinyHunters-website gepubliceerd.

De 1,7 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 82 procent al via andere datalekken bij Have I Been Pwned bekend.