Hallmark lekt gegevens 1,7 miljoen mensen na inbraak op Salesforce-omgeving

Wenskaartleverancier en streamingdienst Hallmark heeft de gegevens van 1,7 miljoen mensen gelekt, nadat criminelen wisten in te breken op de Salesforce-omgeving. De hack was het werk van dezelfde groep die eerder bij Odido toesloeg. Net als bij de telecomprovider is ook in het geval van Hallmark de gestolen data gepubliceerd. Het gaat om namen, e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers van zowel Hallmark-klanten als klanten van streamingdienst Hallmark+, die de groep ShinyHunters op de eigen website plaatste.
Salesforce biedt een veelgebruikt customer relationship management (CRM), waarin bedrijven allerlei informatie over bestaande en potentiële klanten kunnen opslaan. Ook in het geval van Odido zou naar verluidt de Salesforce-omgeving zijn gehackt. Hoe de inbraak bij Hallmark mogelijk was is niet bekendgemaakt De aanvallers eisten losgeld, anders zouden ze de data publiceren. Toen de aan Hallmark gegeven deadline verstreek werden de gestolen gegevens op de ShinyHunters-website gepubliceerd.
De 1,7 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 82 procent al via andere datalekken bij Have I Been Pwned bekend.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.