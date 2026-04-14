Man krijgt 7 jaar cel voor bankhelpdeskfraude en witwassen cryptovaluta

Een 24-jarige man is wegens bankhelpdeskfraude en het witwassen van cryptovaluta veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. De man was samen met anderen betrokken bij bankhelpdeskfraude, waarbij slachtoffers voor bijna 900.000 euro werden bestolen. De verdachte kocht bankrekeningen en katvangers aan om het geld weg te sluizen. Het geld kwam uiteindelijk terecht op cryptorekeningen van de verdachte.

Daarnaast werd de man ook schuldig bevonden aan het witwassen van cryptovaluta ter waarde van ruim 6,5 miljoen euro en andere voorwerpen ter hoogte van bijna 400.000 euro. De rechtbank stelt dat de inhoud van het dossier en de handelswijze van de verdachte schokkend is. De man spreekt onverbloemd in chatberichten en in telefoongesprekken met anderen over de strafbare feiten en de daaruit voortgekomen opbrengsten.

De rechtbank stelt dat vanwege de aard, ernst en duur van de bewezen verklaarde feiten enkel kan worden volstaan met lange gevangenisstraf. Daarbij wegen de doortrapte werkwijze, de omvang van de schade en de houding van de verdachte mee. Ook wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de verdachte geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. De rechtbank heeft een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van zeven jaar. Ook zijn schadevergoedingsmaatregelen opgelegd ten behoeve van de slachtoffers ter hoogte van in totaal ruim 600.000 euro.