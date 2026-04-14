Kabinet: geen aanleiding om aan te nemen dat VS continuïteit NS in gevaar brengt

dinsdag 14 april 2026, 12:36 door Redactie, 5 reacties

Het kabinet ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de Verenigde Staten de continuïteit van de dienstverlening van de NS in gevaar kan brengen, zo heeft staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over de uitbesteding van de ict van de NS aan een Amerikaanse leverancier.

Volgens de staatssecretaris gaat het om systemen die worden gebruikt in de werkplaatsen, zoals bijvoorbeeld systemen die roostering van monteurs regelen. "Het gaat ook om systemen die de bedrijfsvoering ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitgifte van toegangspassen voor bedrijfspanden, de beheeromgeving van kassasystemen en prikklokken voor retailmedewerkers op stations en het systeem voor de financiële planning van de financiële afdeling, het afhandelingssysteem voor boetes aan reizigers, de aansturing van systemen voor camera's en meldkamer ter ondersteuning van de medewerkers Veiligheid en Service, het beheer van de alarmzuilen op stations en het controlesysteem van de verwerking van de OV-chipkaart-transacties (dit zijn de technische sleutels van de in- en uitchecks, zonder de bijbehorende persoonsgegevens)."

De staatssecretaris stelt dat uitval van deze systemen niet direct gevolgen heeft voor het rijden van treinen. Wel kan de uitval gevolgen hebben voor andere aspecten van de dienstverlening, wat uiteindelijk tot hinder voor reizigers kan leiden. "Het is overigens goed om te beseffen dat bovenstaande functies die onderdeel zijn van de uitbesteding, nu ook al zijn ondergebracht bij derde partijen", voegt Van der Burg toe.

GroenLinks-PvdA wilde ook van de staatssecretaris weten of de Amerikaanse overheid, via wet- en regelgeving zoals de CLOUD Act, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en Executive Order 12333, toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens over de Nederlandse spoorinfrastructuur. "Diverse landen kennen inderdaad wet- en regelgeving met extraterritoriale werking die medewerking van dienstverleners bij gegevensverzoeken van veiligheidsdiensten verplicht", reageert de staatssecretaris.

Van der Burg voegt toe dat dergelijke wet- en regelgeving in bepaalde gevallen mogelijk kan leiden tot ongewenste toegang tot Nederlandse gegevens. "Op basis van dergelijke regelgeving kan een onder Amerikaanse zeggenschap vallende organisatie de opdracht krijgen gegevens te verstrekken aan de Amerikaanse overheid."

De GroenLinks-PvdA-Kamerleden wilden ook weten of de Amerikaanse overheid de continuïteit van de dienstverlening van de NS in gevaar kan brengen. "In deze NS-casus ziet het kabinet geen aanleiding om aan te nemen dat door de inkoop van deze ICT-diensten de continuïteit van de dienstverlening in gevaar wordt gebracht of dat het gebruik van deze specifieke digitale dienst gebruikt zal worden om druk uit te oefenen op Nederland", reageert de staatssecretaris.

Reacties (5)
Vandaag, 12:42 door Anoniem
Daarom wil ik dus "anoniem" kunnen reizen met die 40% "korting"...
Vandaag, 12:45 door Anoniem
Ik vermijd de trein allang, ik pak liever de fiets, al rijdt ik half Nderland door.
Geen camera's, geen KYC, (hooguit een KFC onderweg als ik erg honger krijg door al dat gezonde fietsen) en geen reclame overal.
Op mijn gemakkelijk repareerbare goedkope trapfiets (niet electrisch) lekker rustig door de landschappen terwijl je gezonder wordt, mhhh... (-:
Neem er wel de tijd voor, als ik haast heb moet ik wel de trein nemen met tegenzin aangezien ik geen auto heb.
Vandaag, 12:54 door Anoniem
Als ik de systemen bekijk weet ik zeker dat hier Europese oplossingen voor zijn, zelfs open source.
Heeft er iemand een link naar de aanbesteding waar het over gaat?
Vandaag, 13:01 door Anoniem
Er is geen enkele aanleiding waarom wij deze software of dienst uit Amerika zouden moeten betrekken. Maar ja VVD he die houden van Amerika.
Vandaag, 13:27 door Hendrik de tweede
..."De staatssecretaris stelt dat uitval van deze systemen niet direct gevolgen heeft voor het rijden van treinen."

Onze beleerde staatssecretaris ziet de NS als het thuis spelen met z'n Märklin ovaaltje met een stoomlokje, twee wagonnetjes en een trafo.(*)

Dus uiteraard volkomen correct.... volgens onze beleerde staatssecretaris zullen de treinen na het onverhoopte geval dat 'Jezus Trump' met een verkeerd been uit bed stapt voor zolang als het duurt 'gewoon' leeg kunnen rijden en ergens stranden omdat monteurs hun werkrooster niet hebben.

#farcejettenkabinet
