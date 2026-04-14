Hack bij Anodot leidt tot datadiefstal en afpersing bij meerdere bedrijven

Een hack bij softwarebedrijf Anodot heeft mogelijk geleid tot de diefstal van data van meer dan een dozijn bedrijven. Volgens TechCrunch worden getroffen organisaties inmiddels geconfronteerd met afpersing en dreigt publicatie van de buitgemaakte gegevens.

Anodot levert software waarmee bedrijven storingen en andere afwijkingen kunnen detecteren. Volgens TechCrunch zouden aanvallers authenticatietokens hebben gestolen die klanten gebruiken om toegang te krijgen tot clouddata. Met die tokens zou vervolgens klantdata uit cloudomgevingen zijn buitgemaakt.

TechCrunch meldt dat de aanval op 4 april begon, nadat datacollectors van Anodot uitvielen. Daardoor konden klanten niet meer bij hun in de cloud opgeslagen data. De hackersgroep ShinyHunters zou achter de aanval zitten.

Een van de getroffen bedrijven is Rockstar Games.

De aanval laat wederom zien hoe aantrekkelijk softwareleveranciers zijn voor cybercriminelen. Door één leverancier te compromitteren kunnen aanvallers in één keer toegang krijgen tot data van meerdere bedrijven.