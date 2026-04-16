Microsoft verlengt betaalde security updates voor oudere Exchange en Skype versies

Microsoft heeft besloten de beveiligingsupdates voor Exchange Server 2016/2019 en Skype for Business Server 2015/2019 met zes maanden te verlengen. Deze software wordt sinds oktober vorig jaar niet meer ondersteund, maar via het Extended Security Updates programma (ESU) bleef Microsoft nog wel beveiligingsupdates uitbrengen. Oorspronkelijk zou het ESU programma op 14 april van dit jaar aflopen.

Nu laat het techbedrijf weten dat het een tweede periode van het ESU-programma aanbiedt. Deze periode loopt van 1 mei tot en met 31 oktober 2026. Klanten die aan het ESU-programma willen deelnemen, moeten hiervoor opnieuw betalen, ook als ze al aan het eerste ESU-programma deelnamen. Microsoft zegt dat het niet van plan is om de updates na deze periode nogmaals te verlengen.

De beveiligingsupdates die Microsoft via het ESU-programma aanbiedt zijn alleen bedoeld voor kritieke en belangrijke kwetsbaarheden, zoals door het Microsoft Security Response Center (MSRC) wordt gedefinieerd. Het techbedrijf zegt dat het niet garandeert dat er tijdens de tweede periode van het ESU-programma beveiligingsupdates zullen verschijnen. Wanneer er wel updates beschikbaar komen, zullen die alleen onder deelnemers aan het ESU-programma worden verspreid.