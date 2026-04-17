Beveiligingsonderzoeker laat Claude Opus voor 2.000 dollar Chrome-exploit ontwikkelen

Een beveiligingsonderzoeker heeft Claude Opus van Anthropic een exploit voor een (reeds bekende) kwetsbaarheid in Chrome laten schrijven. De onderzoeker, "s1r1us" van Hacktron, wilde kijken of Claude in staat is om een exploit te ontwikkelen voor de V8 JavaScript-engine van Chrome.

V8 is de JavaScript-engine die Chrome en andere browsers gebruiken voor het uitvoeren van JavaScript. Het is een zeer populair doelwit voor security onderzoekers. S1r1us stelt dat het hem een week kostte om Claude Opus de exploit te laten ontwikkelen. Het kostte hem 2,3 miljard tokens en meer dan 2.000 dollar aan API-kosten. Uiteindelijk lukte het Claude Opus om een sucesvolle exploit te ontwikkelen die een calculator op het systeem van de onderzoeker opende ("Full Chain Exploit").

S1r1us stelt dat het ontwikkelen van de exploit hem 2.000 dollar kostte. Dat klinkt veel, maar als je kijkt naar de beloningen die Google en Discord voor dergelijke exploits uitkeren, is het een ander verhaal. Google betaalt volgens de onderzoeker 10.000 dollar voor een dergelijke exploit. Discord betaalde in dit geval 5.000 dollar voor de ontwikkelde exploit.