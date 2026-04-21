Londense politie test nieuwe technologie voor aanpak winkeldiefstal

De Londense politie is een test gestart met nieuwe technologie voor het aanpakken van winkeldiefstal. De technologie maakt het mogelijk voor winkels om incidenten meteen te rapporteren en daarbij camerabeelden mee te sturen. Dit geeft de politie direct toegang tot het bewijsmateriaal en maakt het identificeren van recividerende winkeldieven die in meerdere wijkdelen opereren makkelijker, aldus de Metropolitan Police in een aankondiging.

Sinds de pilot in januari van dit jaar werd gestart is het aantal positieve uitkomsten, waarmee aanhoudingen, aanklachten of veroordelingen wordt bedoeld, veel hoger dan het gemiddelde van de Londense politie. De pilot kent een positieve uitkomst van 21,4 procent, tegenover een gemiddelde van 14 procent.

De technologie is inmiddels in verschillende wijkdelen getest, waaronder Lewisham en centraal Londen. De politie stelt dat het de technologie ook wil gaan uitrollen in de wijkdelen waar het nu nog niet actief is. De Londense burgemeester Sadiq Khan spreekt van een "game changer".

De Britse privacyorganisatie Big Brother Watch is kritisch en riep begin dit jaar al op dat winkeliers de rechten van klanten moeten respecteren bij het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. "Het is inbreukmakend en ongerechtvaardigd dat winkeliers hun klanten zonder onderscheid onderwerpen aan geautomatiseerde monitoring en profilering, vaak zonder hun medeweten of toestemming. Wanneer technologie fouten maakt, wat onvermijdelijk is, worden onschuldige burgers beschuldigd van misdrijven". De organisatie is tevens van mening dat de overheid moet ingrijpen om de groeiende ongecontroleerde opkomst van AI in winkels door het hele land in te dammen.