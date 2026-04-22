OM eist tot vier jaar cel tegen verdachte voor grootschalige handel in persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 29-jarige man uit Emmen voor grootschalige handel in gestolen persoonsgegevens.
Volgens het OM verhandelde de verdachte grote datasets met gevoelige informatie, waaronder namen, adressen, telefoonnummers en mogelijk andere persoonlijke gegevens. Deze data zou afkomstig zijn uit verschillende bronnen en werd doorverkocht binnen het criminele circuit. Hij gebruikte hiervoor accounts met namen als @CFOleads, @shadowhunter74 en @Chickenpizza77.
Het OM stelt dat het onderzoeksteam van de politie honderden miljoenen gegevens bij de verdachte heeft aangetroffen. "Qua aard en omvang spreekt hij van een zaak van de buitencategorie. "Persoonsgegevens van over de hele wereld zijn aangetroffen. (...) En al deze gegevens bood de verdachte zonder scrupules aan", aldus het OM.
De officier van justitie stelt dat de verdachte via één van zijn accounts aan ten minste 113 tegencontacten op Telegram lijsten met persoonsgegeven heeft verkocht. "Zonder verdachten als deze was online fraude niet de plaag die het nu wel is", zo laat het OM verder weten. Vooral een transactie van 20 augustus 2024 valt in het onderzoek op. Volgens het OM verkocht de verdachte die dag via Telegram inloggegevens voor online werkomgevingen van onder meer ziekenhuizen, telecombedrijven, universiteiten, gemeenten en een ministerie.
De gegevens kunnen worden gebruikt voor onder meer phishing, identiteitsfraude en andere vormen van oplichting. De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 4 mei 2026.
