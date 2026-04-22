Datingapp OkCupid lekte foto's van 3 miljoen gebruikers voor AI-training

Datingapp OkCupid heeft de foto's van drie miljoen gebruikers gelekt aan een derde partij die de foto's vervolgens voor het trainen van een gezichtsherkenningsmodel gebruikte. De foto's werden reeds in 2014 zonder toestemming van de gebruikers gedeeld. OkCupid heeft een privacybeleid waarin het stelt dat het geen persoonlijke data met derde partijen deelt.

De foto's werden gedeeld met Clarifai, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. De oprichter van Clarifai benaderde OkCupid in 2014 om toegang tot de data van de datingapp te krijgen. OkCupid en Clarifai waren op het moment van het verzoek met elkaar verbonden. "We verzamelen nu data en hebben net ontdekt dat OkCupid een gigantische hoeveelheid geweldige data voor dit doel heeft", aldus de oprichter van Clarifai, zo meldt 9to5Mac op basis van gerechtelijke documenten. OkCupid deelde vervolgens bijna drie miljoen foto's van gebruikers, alsmede locatie- en demografische data, zonder dat gebruikers hierover werden ingelicht of de mogelijkheid kregen om zich af te melden.

De Federal Trade Commissio (FTC) startte al in 2019 een onderzoek naar het datalek, maar het duurde tot dit jaar voordat de zaak werd opgelost. Afgelopen maart bood FTC het bedrijf een schikking aan. Naast het verwijderen van de foto's en het AI-model dat hiermee was getraind, heeft OkCupid-moederbedrijf Match Group ook een verbod op misleiding over het verzamelen en gebruiken van data voor een periode van 20 jaar opgelegd gekregen. Clarifai zegt dat ze inmiddels de gegevens die ze in 2014 van OKCupid hebben ontvangen en het daarmee getrainde AI model, hebben verwijderd.

Verder zijn er een aantal nalevingsverplichtingen. Zo moeten de gedaagden binnen een jaar een beëdigd nalevingsrapport indienen en moeten ze gedurende een periode van 10 jaar de FTC binnen 14 dagen op de hoogte stellen van elke wezenlijke wijziging in hun bedrijfsstructuur, en de gegevens over klachten omtrent de schending van de privacy en alle andere documenten die nodig zijn om naleving aan te tonen gedurende deze 10 jaar bewaren.

De FTC heeft geen bevoegdheid om Match Group een geldboete op te leggen.