Google rust Chrome voor enterprise klanten uit met AI en "Shadow IT Risk detection"

Google gaat Chrome voor enterprise klanten uitrusten met AI en "Shadow IT risk detection", zo heeft het techbedrijf aangekondigd. De nieuwe AI feature heet "auto browse" en laat gebruikers via de AI-assistent Gemini allerlei taken uitvoeren, zoals het boeken van reizen, invoeren van data, plannen van meetings en andere taken die met het browsen te maken hebben.

De feature is volgens Google vooral bedoeld voor het automatiseren van routinetaken, zodat gebruikers meer tijd hebben voor "strategisch werk". Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld via de AI-assistent informatie uit een Google Doc in het CRM-systeem van de organisatie invoeren, prijzen van leveranciers in verschillende tabs vergelijken, een portfolio van een kandidaat voor een sollicitatiegesprek samenvatten, informatie van websites halen en nog veel meer.

De feature zal eerst onder Amerikaanse Workspace-gebruikers worden uitgerold. Google stelt dat de feature niet wordt gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Daarnaast is er een "human in the loop", wat inhoudt dat gebruikers de door de AI gegenereerde output eerst moeten controleren voordat die wordt uitgevoerd.

Daarnaast zal Google ook een feature toevoegen met de naam "Shadow IT risk detection". Volgens TechCrunch moet de feature inzicht geven in het gebruik van zowel goedgekeurde als niet goedgekeurde GenAI en SaaS software binnen een organisatie. Daarnaast wordt de bestaande detectie van niet geautoriseerde AI tools uitgebreid, zodat beheerders ook kunnen zoeken naar gecompromitteerde browserextensies en andere vormen van wat Google omschrijft als "anomalous agent activity".