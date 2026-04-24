Ruim 350.000 gedupeerden sluiten zich aan bij massaclaim tegen Odido

vrijdag 24 april 2026, 09:10 door Redactie, 3 reacties

Al meer dan 350.000 gedupeerden hebben zich aangemeld voor de massaclaim tegen Odido die afgelopen maandag werd gestart door de privacystichting Consumers United in Court (CUIC), zo meldt de NOS.

De claim is het gevolg van het datalek van Odido van afgelopen februari, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten en voormalige klanten van het telecombedrijf waren gelekt. CUIC stelt in de claim dat Odido te veel gegevens bewaarde. De organisatie hoopt op een schadevergoeding van 500 euro per gedupeerde.

Gedupeerden zullen mogelijk nog wel lang moeten wachten op die vergoeding. Een expert die onderzoek doet naar soortgelijke massaclaims zegt dat het makkelijk vijf jaar kan duren voordat een vergoeding wordt uitgekeerd, als de rechter al bepaalt dat er uitbetaald moet worden.

In de rechtszaak zal bewezen moeten worden dat Odido daadwerkelijk de wet heeft overtreden. CUIC beweert dat dit zeker is gebeurd: Odido heeft de gegevens te lang bewaard en niet goed beveiligd. De Autoriteit Persoonsgegevens doet hier momenteel nog onderzoek naar.

Reacties (3)
Vandaag, 09:18 door Anoniem
Ik hoop dat OdidO flink nat gaat. Het is een techbedrijf en zeker een provider als OdidO zou nooit op deze manier ten prooi mogen vallen aan dit soort criminelen. Als je zo slecht omgaat met de gegevens van je klanten en ex-klanten dan verdien je een flinke claim.
Vandaag, 09:26 door Anoniem
Erg triest dat zo'n initiatief nodig is - daar hebben we toch AP voor!?!
Maar nee... AP is overheid en die heeft sch**t aan burgers.
De rechterlijke macht trouwens ook. Dus dit zal helaas wel nergens eindigen.
Vandaag, 10:09 door meidoorn - Bijgewerkt: Vandaag, 10:09
Door Anoniem: Erg triest dat zo'n initiatief nodig is - daar hebben we toch AP voor!?!
Maar nee... AP is overheid en die heeft sch**t aan burgers.
De rechterlijke macht trouwens ook. Dus dit zal helaas wel nergens eindigen.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op dit moment grote capaciteitsproblemen.
Volgens Aleid Wolfsen is er meer budget nodig om de enorme werkdruk te verlichten.
