VS en VK waarschuwen voor "FIRESTARTER" backdoor in Cisco ASA-firewalls

vrijdag 24 april 2026, 16:15 door Redactie, 0 reacties

De Amerikaanse en Britse overheid waarschuwen voor een backdoor genaamd FIRESTARTER die aanvallers in Cisco ASA-firewalls installeren. De backdoor wordt volgens de Amerikaanse en Britse autoriteiten ingezet door een advanced persistent threat (APT).

De Amerikaanse en Britse autoriteiten stellen dat de backdoor is geïnstalleerd door aanvallers die misbruik maakten van CVE-2025-20333 (buffer overflow) en CVE-2025-20362 (missing authorization). Via deze kwetsbaarheden konden de aanvallers toegang verkrijgen tot de router.

FIRESTARTER kan volgens de autoriteiten op de firewall actief blijven, ook nadat de originele kwetsbaarheden zijn verholpen. De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebbenYARA-rules ontwikkeld waarmee organisaties de backdoor kunnen detecteren. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van een eerder uitgegeven 'Emergency Directive' verschenen waarin federale Amerikaanse overheidsinstanties worden opgeroepen om hun Cisco ASA-firewalls op de aanwezigheid van de backdoor te controleren.

