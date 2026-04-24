Canadese politie pakt drie verdachten op voor phishing via sms-blaster

De Canadese politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van het gebruik van een sms-blaster. Via een sms-blaster is het mogelijk om sms-berichten naar grote aantallen telefoons te versturen. De apparaten worden vaak gebruikt voor het versturen van phishingberichten. De sms-blaster kan zich voordoen als een mobiele zendmast en verstuurt vervolgens de phishingberichten naar alle telefoons in de buurt.

De Canadese politie stelt dat de drie verdachten in november vorig jaar werden geïdentificeerd nadat ze een sms-blaster in Toronto gebruikten. De apparaten werden vervolgens door de politie gevolgd, die ze op verschillende locaties in de Greater Toronto Area ("GTA") aantroffen. In maart werden twee verdachten aangehouden en werden verschillende sms-blasters in beslag genomen. De derde verdachte gaf zichzelf deze week aan.

"Wees alert op berichten die van legitieme organisaties afkomstig lijken te zijn en om betaling vragen. Log alleen in bij je bank via de officiële app of door het adres zelf in de browser in te typen. Deel daarnaast nooit persoonlijke gegevens of inloggegevens via ongevraagde berichten. Wie denkt slachtoffer van fraude te zijn geworden, wordt aangeraden aangifte bij de politie te doen", aldus Detective Sergeant Lindsay Riddel.