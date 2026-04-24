Canadese politie pakt drie verdachten op voor phishing via sms-blaster

De Canadese politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van het gebruik van een sms-blaster. Via een sms-blaster is het mogelijk om sms-berichten naar grote aantallen telefoons te versturen. De apparaten worden vaak gebruikt voor het versturen van phishingberichten. De sms-blaster kan zich voordoen als een mobiele zendmast en verstuurt vervolgens de phishingberichten naar alle telefoons in de buurt.
De Canadese politie stelt dat de drie verdachten in november vorig jaar werden geïdentificeerd nadat ze een sms-blaster in Toronto gebruikten. De apparaten werden vervolgens door de politie gevolgd, die ze op verschillende locaties in de Greater Toronto Area ("GTA") aantroffen. In maart werden twee verdachten aangehouden en werden verschillende sms-blasters in beslag genomen. De derde verdachte gaf zichzelf deze week aan.
"Wees alert op berichten die van legitieme organisaties afkomstig lijken te zijn en om betaling vragen. Log alleen in bij je bank via de officiële app of door het adres zelf in de browser in te typen. Deel daarnaast nooit persoonlijke gegevens of inloggegevens via ongevraagde berichten. Wie denkt slachtoffer van fraude te zijn geworden, wordt aangeraden aangifte bij de politie te doen", aldus Detective Sergeant Lindsay Riddel.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.