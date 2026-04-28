Amerikanen verloren vorig jaar 2,1 miljard dollar door social media scams, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Dat is acht keer zoveel als in 2020. De schade door social media scams is aanzienlijk hoger dan bij andere contactmethodes van oplichters. Bijna dertig procent van de mensen die aangaf geld te zijn verloren door scams liet weten dat het via social media begon.

De meeste slachtoffers werden benaderd via Facebook, gevolgd door WhatsApp en Instagram. De FTC stelt dat social media het erg makkelijk maken om informatie over slachtoffers te verzamelen, zeker als ze publieke accounts hebben. Daarnaast kunnen aanvallers slachtoffers eenvoudig gericht benaderen.

De FTC stelt dat social media scams op allerlei manieren plaatsvinden, waaronder investeringsfraude, aankoopfraude en datingfraude. Bij investeringsfraude wordt er geadverteerd met programma's die mensen leren hoe ze moeten "investeren". Ook doen oplichters zich voor als vriendelijke adviseurs of maken ze WhatsApp-groepen met zogenaamde succesvolle investeerders die valse testimonials delen. Bij aankoopfraude wordt er geadverteerd met allerlei (merk)producten. De advertenties sturen slachtoffers door naar websites die zich voordoen als bekende merken en grote kortingen beloven.

De FTC adviseert gebruikers om altijd alert te zijn op verdachte berichten en aanbiedingen op sociale media. Controleer links en accounts zorgvuldig, wees terughoudend met persoonlijke informatie en gebruik tweefactorauthenticatie waar mogelijk.