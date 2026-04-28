Instagram test nieuwe app voor eenmalige foto's

dinsdag 28 april 2026, 12:40 door Redactie, 0 reacties

Instagram test een nieuwe app genaamd "Instants" waarmee gebruikers snel onbewerkte foto's kunnen delen die na één keer bekijken weer verdwijnen. Instants richt zich, in tegenstelling tot de reguliere Instagram-app die vaak geassocieerd wordt met zorgvuldig samengestelde content, op het delen van onbewerkte content in realtime.

Gebruikers kunnen volgens Techcrunch in de nieuwe app rechtstreeks een foto maken en deze daarna zonder mogelijkheden om te foto aan te passen meteen delen met vrienden. De beelden zijn slechts één keer te bekijken en verdwijnen uiterlijk na 24 uur. De test loopt momenteel in onder meer Spanje en Italië.

Instants draait om ephemeral (tijdelijke) content. De app is technisch minimalistisch opgezet: geen uploads vanuit de filmrol en vrijwel geen bewerking, behalve eenvoudige tekst. Wat je vastlegt, is wat je deelt. De focus ligt op spontane, tijdelijke interacties binnen kleinere sociale kringen, vergelijkbaar met Snapchat en BeReal. Meta lijkt hiermee in te spelen op de vraag naar meer authentieke en meer privé communicatie.

