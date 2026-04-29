Duitse Bondsdag opgeroepen om van Signal naar Wire over te stappen

Leden van de Duitse Bondsdag zijn opgeroepen om van Signal naar chatapp Wire over te stappen. Dat meldt het Duitse Heise op basis van een bericht dat Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner naar Bonsdagleden stuurde. Klöckner zou één van de slachtoffers zijn van gerichte phishingaanvallen op Signal-gebruikers, waar de Duitse autoriteiten in februari al voor waarschuwden. Bij de phishingaanvallen doen aanvallers zich voor als een Support-chatbot van Signal. Op die manier proberen ze verificatie- en pincodes van hun doelwitten te bemachtigen. Daarmee kunnen ze het account van de gebruiker overnemen.

In het verzoek om van Signal naar Wire over te stappen noemt de Bondsdagvoorzitter als reden onder andere de veiligheid. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft Wire Bund goedgekeurd voor de uitwisseling van gevoelige informatie. Daarnaast wordt door Klöckner ook de registratieprocedure genoemd. Die vindt plaats via een e-mailadres, er wordt geen telefoonnummer gebruikt. Het e-mailadres is tevens niet zichtbaar voor derde partijen. Dit zou het lastiger voor aanvallers moeten maken om phishingaanvallen uit te voeren.

Volgens Wire waren de phishingaanvallen tegen Signal succesvol omdat ze het hadden voorzien op gebruikers die niet ideaal geschikt zijn voor Signal. Daarbij wordt ook verwezen naar het gebruik van telefoonnummers door Signal. Hierdoor zouden beveiligingsmaatregelen zoals Single Sign-On en andere access controls niet toepasbaar zijn. Daarnaast kunnen gebruikers elke andere gebruiker benaderen, als ze de gebruikersnaam of telefoonnummer maar kennen. Eerder riep Andrea Lindholz, vicevoorzitter van de Bondsdag, ook al op om van Signal naar Wire over te stappen en pleitte ze voor een verbod op het gebruik van Signal op officiele apparatuur van parlementsleden en Bonsdagpersoneel.