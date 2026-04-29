Duitse Bondsdag opgeroepen om van Signal naar Wire over te stappen

woensdag 29 april 2026, 12:29 door Redactie, 3 reacties

Leden van de Duitse Bondsdag zijn opgeroepen om van Signal naar chatapp Wire over te stappen. Dat meldt het Duitse Heise op basis van een bericht dat Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner naar Bonsdagleden stuurde. Klöckner zou één van de slachtoffers zijn van gerichte phishingaanvallen op Signal-gebruikers, waar de Duitse autoriteiten in februari al voor waarschuwden. Bij de phishingaanvallen doen aanvallers zich voor als een Support-chatbot van Signal. Op die manier proberen ze verificatie- en pincodes van hun doelwitten te bemachtigen. Daarmee kunnen ze het account van de gebruiker overnemen.

In het verzoek om van Signal naar Wire over te stappen noemt de Bondsdagvoorzitter als reden onder andere de veiligheid. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft Wire Bund goedgekeurd voor de uitwisseling van gevoelige informatie. Daarnaast wordt door Klöckner ook de registratieprocedure genoemd. Die vindt plaats via een e-mailadres, er wordt geen telefoonnummer gebruikt. Het e-mailadres is tevens niet zichtbaar voor derde partijen. Dit zou het lastiger voor aanvallers moeten maken om phishingaanvallen uit te voeren.

Volgens Wire waren de phishingaanvallen tegen Signal succesvol omdat ze het hadden voorzien op gebruikers die niet ideaal geschikt zijn voor Signal. Daarbij wordt ook verwezen naar het gebruik van telefoonnummers door Signal. Hierdoor zouden beveiligingsmaatregelen zoals Single Sign-On en andere access controls niet toepasbaar zijn. Daarnaast kunnen gebruikers elke andere gebruiker benaderen, als ze de gebruikersnaam of telefoonnummer maar kennen. Eerder riep Andrea Lindholz, vicevoorzitter van de Bondsdag, ook al op om van Signal naar Wire over te stappen en pleitte ze voor een verbod op het gebruik van Signal op officiele apparatuur van parlementsleden en Bonsdagpersoneel.

Reacties (3)
Vandaag, 12:42 door Anoniem
Ze doen aan government requests:
https://wire.com/en/transparency-report
Nu is de grote vraag; Welke info hebben ze gedeeld met overheden, of hebben kunnen delen?
Ze maken daarnaast een verschil tussen governement requests en foreign governement requests. Zit daar dan verschil in de soort metadata/inhoud die ze verzamelen, en zo ja, wat is dat verschil?
Vandaag, 13:30 door meidoorn
Volgens Wire waren de phishingaanvallen tegen Signal succesvol omdat ze het hadden voorzien op gebruikers die niet ideaal geschikt zijn voor Signal.
Doet me denken aan de recalme voor wc-eend. Die beval zich ook altijd zelf aan.
Vandaag, 13:39 door SecuMetal
Wat een onzin weer. E-mailadressen zijn over het algemeen breder bekend dan mobiele telefoonnummers. Beiden zijn gevoelig en kunnen misbruikt worden. Het voordeel van een e-mailadres is alleen dat het niet meer werkt als iemand uit dienst is. Verder biedt Signal gewoon de mogelijkheid om een alias te gebruiken en zo je telefoonnummer te verbergen. Welke chat-tool je ook kiest, er is altijd een zwakheid waar misbruik van gemaakt kan worden. Wire is daar geen uitzondering op.
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components