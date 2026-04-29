Mag mijn werkgever de manier waarop ik mijn computer gebruik inzetten om AI te trainen?

Juridische vraag: Mijn werkgever is druk bezig met het implementeren van AI en het trainen van AI agenten. Hij kijkt daarbij sterk naar wat anderen doen, en heeft natuurlijk ook dit artikel gelezen over toetsaanslagen van personeel gebruiken om AI scherper te laten werken. Kunnen wij als werknemers daar bezwaar tegen maken? En hoe komen we er überhaupt achter of hij dit doet?

Antwoord: Uit het bronartikel blijkt dat het gaat om een manier om AI agents beter te laten werken: "het doel van de tool [is] om de AI-modellen van Meta te trainen om de computer te gebruiken op de manier waarop mensen dat doen, zoals het kiezen uit dropdown menus en het gebruik van keyboard shortcuts." Als je breed registreert hoe mensen werken, kun je een AI dat beter aanleren, is de gedachte.

Het bijhouden van toetsaanslagen voelt als nogal een inbreuk op je privacy: je werkgever krijgt buitengewoon gedetailleerde informatie over wat je precies doet, op de seconde nauwkeurig. Het tegenargument hier is natuurlijk "daar kijkt geen mens naar, we trainen alleen een AI model op een hele berg data".

Het vervelende is: dat is juridisch nauwelijks te weerleggen, in ieder geval niet op voorhand. Er moet grof gezegd iets misgaan voordat je actie kunt ondernemen. Als je organisatie een OR heeft, is er nog een preventief haakje: "een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen" valt onder het instemmingsrecht van de OR. Ook als het doel niet direct raakt aan privacy of aan beoordelen of volgen van mensen.

Bij verwerkingen van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (wat hier de grondslag moet zijn) kun je altijd bezwaar maken (artikel 21 lid 1 AVG). Het enige is dat je dan "met zijn specifieke situatie verband houdende redenen" oftewel persoonlijke en enigszins zwaarwegende redenen moet aandragen. Het abstracte "dit raakt mijn privésfeer" of "ik ben bang voor misbruik" is niet genoeg.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.