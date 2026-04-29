Europol: crimineel gebruik end-to-end versleutelde apps zorgt voor blinde vlek

Het grootschalig crimineel gebruik van end-to-end versleutelde platforms zorgt voor een blinde vlek bij opsporingsonderzoeken, zo beweert Europol in een nieuw rapport. De Europese opsporingsdienst doet de uitspraken in de nieuwste editie van het Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), waarin het schrijft dat encryptie, proxies en AI voor een toename van cybercrime zorgen.
"Het grootschalige crimineel gebruik van end-to-end versleutelde platforms, gecombineerd met complexe juridische en technische obstakels, zorgt voor grote blinde vlekken bij onderzoeken. Deze belemmeringen hinderen het identificeren van verdachten en het bevestigen van bewijs, wat onderzoeken vertraagt en preventieve acties tegen directe dreigingen verzwakt", aldus Europol. De opsporingsdienst vindt dat er wet- en regelgeving moet komen en opsporingsdiensten nauwer met online serviceproviders moeten samenwerken.
Verder pleit Europol ook voor het afstemmen van bewaarplichtregels voor serviceproviders. Op dit moment zouden gegevens niet meer beschikbaar zijn als autoriteiten hierom vragen, wat een belemmering voor onderzoeken is of het verstoren van criminele operaties. De opsporingsdienst wil dat er beleid komt voor het bewaren van data. Het gaat dan niet alleen om de bewaarduur, maar ook welke data precies wordt bewaard.
"Beperkende bewaarplichtregels zorgen ervoor dat autoriteiten vaak niet op een tijdige manier toegang tot cruciale data hebben, wat hun mogelijkheden beperkt om verdachten te volgen en criminelen operaties te verstoren", aldus Europol-directeur Catherine De Bolle. Volgens Europol moeten opsporingsdiensten zich daarom uitspreken voor beleid en regels rond dataretentie en 'lawful access'.
