Backdoors ontdekt in WordPress-plug-in met 70.000 installaties

Een onderzoeker heeft in een WordPress-plug-in met meer dan zeventigduizend actieve installaties twee backdoors ontdekt die al jaren aanwezig blijken te zijn. WordPress.org biedt de plug-in voorlopig niet meer aan en heeft een onderzoek ingesteld. Quick Page/Post Redirect is een plug-in waarmee WordPress-sites url's naar andere locaties kunnen laten wijzen.

De eerste backdoor in de plug-in maakt het mogelijk om content op de betreffende WordPress-site te injecteren, mogelijk voor SEO spam. De tweede backdoor zorgt ervoor dat de plug-in aangeboden updates vanaf een bepaald domein installeert, waardoor remote code execution mogelijk is, aldus onderzoeker Austin Ginder in een analyse. De malafide code zou in 2021 zijn toegevoegd. WordPress.org heeft de plug-in offline gehaald en zegt onderzoek te doen. WordPress-beheerders worden opgeroepen de plug-in van hun website te verwijderen.