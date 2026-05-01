Belastingdienst roept op geen eurocent over te maken voor rekeningcontrole

vrijdag 1 mei 2026, 09:39 door Redactie, 2 reacties

De Belastingdienst roept mensen op om geen eurocent over te maken om zo de nieuwe rekeningnummers van de fiscus te controleren. Daarnaast waarschuwt de Belastingdienst voor phishing. Vanaf 1 mei is de Rabobank de nieuwe huisbank van de fiscus, en niet meer ING. "Daarom gebruiken wij nu nieuwe rekeningnummers", zo laat de Belastingdienst via de eigen website weten.

Volgens de fiscus heeft het nieuws over de nieuwe rekeningnummers ervoor gezorgd dat veel mensen een eurocent naar de nieuwe nummers overmaken om deze te controleren. "Dat is niet nodig. U kunt onze rekeningnummers eenvoudig en veilig controleren", aldus de Belastingdienst, die daarbij wijst naar een informatiepagina waarop de nieuwe nummers staan vermeld.

Tevens wordt ook gewaarschuwd voor phishingaanvallen die naar aanleiding van de nieuwe rekeningnummers kunnen plaatsvinden. "Pas op voor phishing. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon. Twijfelt u aan een bericht of telefoontje? Volg het stappenplan op toeslagen.nl/phishing en controleer via onze website het rekeningnummer voordat u betaalt."

Vandaag, 10:08 door Anoniem
Ik vraag me af wat die mensen die een cent overmaken op het idee brengt om dat te doen. Ooit, toen de eisen die aan banken gesteld werden om klanten te identificeren nog niet zo hoog waren als nu, kon een bank een klant die al een rekening bij een andere bank had vragen een cent of 10 cent of zo over te boeken vanaf een rekening waarvan de tenaamstelling overeenkwam met de te openen rekening. Dat zal redelijk ver weggeëbd zijn in het geheugen van de meeste mensen, vermoed ik. Veel recenter zijn betaalverzoeken van 1 cent door fraudeurs aan mensen die wat aanbieden op sites als marktplaats. Zijn mensen die daar in zijn getrapt gaan denken dat dat een goede verificatie is?

@redactie: De invoering van de chartale euro in 2002 is inmiddels 24 jaar geleden. Er is veel voor te zeggen om in plaats van "eurocent" gewoon "cent" te gebruiken, en "guldencent" te gebruiken als je aan iets refereert dat jonge volwassenen niet eens meer hebben meegemaakt. Het woord "cent" is afgeleid van ofwel het Latijnse "centum" (honderd), ofwel van het Franse "centime" (een honderdste frank). Het slaat niet uitsluitend op de gulden, het is gewoon een honderdste van de gebruikte munt. Amerikanen gebruiken het voor dollarcenten bijvoorbeeld, zonder telkens de munt die ze gebruiken ter verduidelijking te noemen, dat is zonder die toevoeging ook wel duidelijk. Als iemand hier nu het woord "cent" gebruikt denk ik allang niet meer terug aan de gulden maar denk ik dat die het over €0,01 heeft.
Vandaag, 10:15 door SecuMetal
Kijk, zo zien we het graag. Meteen acteren om misbruik te voorkomen en informatie verstrekken via de website hoe te handelen en te controleren. Kudo's voor de Belastingdienst.
