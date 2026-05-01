Belastingdienst roept op geen eurocent over te maken voor rekeningcontrole

De Belastingdienst roept mensen op om geen eurocent over te maken om zo de nieuwe rekeningnummers van de fiscus te controleren. Daarnaast waarschuwt de Belastingdienst voor phishing. Vanaf 1 mei is de Rabobank de nieuwe huisbank van de fiscus, en niet meer ING. "Daarom gebruiken wij nu nieuwe rekeningnummers", zo laat de Belastingdienst via de eigen website weten.

Volgens de fiscus heeft het nieuws over de nieuwe rekeningnummers ervoor gezorgd dat veel mensen een eurocent naar de nieuwe nummers overmaken om deze te controleren. "Dat is niet nodig. U kunt onze rekeningnummers eenvoudig en veilig controleren", aldus de Belastingdienst, die daarbij wijst naar een informatiepagina waarop de nieuwe nummers staan vermeld.

Tevens wordt ook gewaarschuwd voor phishingaanvallen die naar aanleiding van de nieuwe rekeningnummers kunnen plaatsvinden. "Pas op voor phishing. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon. Twijfelt u aan een bericht of telefoontje? Volg het stappenplan op toeslagen.nl/phishing en controleer via onze website het rekeningnummer voordat u betaalt."