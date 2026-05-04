Politie: bestrijding cybercrime wordt komende jaren taak van elke agent

De bestrijding van cybercrime bij de politie zal niet langer voorbehouden zijn aan specialistische teams, maar wordt een taak van elke agent. Dat zegt Stan Duijf, hoofd operatiën van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, tegenover het AD. Duijf is binnen de politie verantwoordelijk voor het beleid, strategie en operatie met betrekking tot de bestrijding van cybercrime.

"Online criminaliteit was eerst alleen iets voor hoog gespecialiseerde teams binnen de politie. Dat kan niet meer. De bestrijding van online criminaliteit is gewoon politiewerk. Het moet de komende jaren voor alle zestigduizend agenten dagelijks onderdeel worden van hun werk", zo laat Duijf aan het AD weten. De nieuwe werkwijze zal de komende jaren worden ingevoerd.

Zo zullen binnen de basisteams digitaal goed opgeleide mensen worden geplaatst. Deze teams richten zich vaak op lokale zaken, terwijl cybercriminelen overal kunnen zitten. "Als politie gaan we meer centraal investeren in analyse, zodat we cybercrime samenhangend en beter gaan aanpakken", stelt Duijf. Agenten krijgen nu al in de basispolitieopleiding les om hun digitale vaardigheden te vergroten.

Op LinkedIn meldt Duijf dat ruim de helft van alle criminaliteit online gebeurt. "Het speelt zich misschien af achter een scherm, maar de impact op slachtoffers is groot. Dat vraagt om een omslag in hoe wij bij de politie omgaan met online criminaliteit. Niet als iets voor later of iets voor specialisten alleen, maar als dagelijks politiewerk voor elke politieagent." Het hoofd operatiën voegt toe dat deze ontwikkeling tijd kost, maar de politie bezig is om deze omslag te maken.