Cybersecuritybedrijf Trellix meldt inbraak op deel van source code repository

Cybersecuritybedrijf Trellix heeft te maken gekregen met een inbraak op een deel van de source code repository. Details, zoals hoe de ongeautoriseerde toegang mogelijk was en om welke source code het precies gaat, zijn niet gegeven. In een korte verklaring op de eigen website meldt Trellix dat het recentelijk ongeautoriseerde toegang tot een deel van de source code repository ontdekte.
Na ontdekking van de inbraak is er een forensisch onderzoek ingesteld. Verder zijn de autoriteiten ingelicht. "Gebaseerd op ons onderzoek tot nu toe, hebben we geen bewijs gevonden dat onze source code release of distributieprocessen zijn geraakt, of dat er misbruik van onze source code is gemaakt." Trellix voegt toe dat het met meer informatie komt zodra het onderzoek is afgerond en dit gepast is.
