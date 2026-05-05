Noyb dient klacht in tegen LinkedIn over betalen voor inzage profielbezoeken

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB een klacht over LinkedIn ingediend, omdat het bedrijf geld vraagt voor informatie over profielbezoeken. Volgens noyb hoort dergelijke informatie gratis aan gebruikers van het platform te worden verstrekt. LinkedIn houdt bij welke gebruikers het profiel van een gebruiker hebben bekeken. Alleen tegen betaling is het mogelijk om deze informatie over de afgelopen 365 dagen in te zien.

"Onder EU-wetgeving hoort dergelijke persoonlijke data gratis toegankelijk te zijn", aldus noyb. Op dit moment moeten gebruikers een abonnement afsluiten om toegang tot deze informatie te krijgen. Noyb stelt dat LinkedIn de gegevens echter kosteloos moet verstrekken als onderdeel van AVG-inzageverzoeken die gebruikers kunnen doen en waar het platform verplicht gehoor aan moet geven. LinkedIn weigert de data als onderdeel van een inzageverzoek aan gebruikers te verstrekken.

"Het verkopen van data aan eigen gebruikers is een populaire activiteit onder bedrijven. In werkelijkheid hebben mensen het recht om hun eigen data gratis te ontvangen. Het is absurd dat bedrijven alleen het belang van databescherming erkennen wanneer ze gegevens willen verkopen. LinkedIn heeft geen problemen om bepaalde data in ruil voor geld te verstrekken, maar maakt zich opeens zorgen over de privacy van andere gebruikers wanneer je het recht op inzage uitoefent", aldus noyb-advocaat Martin Baumann.

Volgens de privacyorganisatie handelt LinkedIn in strijd met de AVG. Noyb heeft nu een klacht bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder ingediend en wil dat LinkedIn wordt gedwongen tot het alsnog vrijgeven van de profielinformatie. Daarnaast wil de privacyorganisatie dat Microsofts platform een boete krijgt opgelegd om zo soortgelijke privacy-overtredingen in de toekomst te voorkomen.