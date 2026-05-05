Oracle start op 28 mei met allereerste Critical Security Patch Update

dinsdag 5 mei 2026, 15:29 door Redactie, 0 reacties

Oracle start op 28 mei met de allereerste Critical Security Patch Update (CSPU). Het gaat hierbij om beveiligingsupdates voor kritieke kwetsbaarheden in producten van het softwarebedrijf. Normaliter kwam Oracle eens per kwartaal met patches, maar het bedrijf zegt vanwege AI, dat sneller en efficiënter kwetsbaarheden zou kunnen vinden en verhelpen, hier nu vanaf te zien.

Daarnaast moet de nieuwe aanpak ervoor zorgen dat klanten kritieke beveiligingsupdates eerder kunnen installeren, in plaats van te moeten wachten op het volgende kwartaal. Na de eerste CSPU op 28 mei hanteert Oracle een maandelijkse cadens, waarbij elke derde dinsdag van de maand de kritieke updates zullen verschijnen. Dit komt overeen met de kwartaal-updates van Oracle. Na 28 mei volgt de volgende CSPU op 16 juni. Op 21 juli vindt de al eerder geplande kwartaal-update plaats, gevolgd door een nieuwe CSPU op 18 augustus.

