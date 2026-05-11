Universiteiten houden platform Canvas offline: 'flink hinder voor onderwijs'

Nederlandse universiteiten kunnen ook vandaag geen gebruikmaken van het onderwijsplatform Canvas, wat gevolgen heeft voor het onderwijs aan studenten. "Canvas is nog steeds afgesloten voor UM-studenten en -medewerkers. Dat levert flink hinder op voor het volgen en geven van onderwijs. Maar we willen uiteraard zekerheid hebben dat Canvas veilig ‘aangekoppeld’ kan worden", zo laat de Universiteit van Maastricht (UM) weten. "Helaas betekent dat dus wel dat we maandag 11 mei de week moeten beginnen zonder Canvas. Ondanks de hinder gaat het onderwijs door."

Canvas is een web-gebaseerd Learning Management System (LMS) waarmee onderwijsinstellingen lesmateriaal aan studenten kunnen aanbieden. Studenten kunnen via Canvas werk indienen, berichten uitwisselen en samenwerken. Canvas-leverancier Instructure claimt dat wereldwijd zevenduizend onderwijsinstellingen gebruik van Canvas maken en het wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft.

Onlangs meldde de criminele groepering ShinyHunters dat het de gegevens van 275 miljoen Canvas-gebruikers in handen heeft. Daarop besloten zeven Nederlandse universiteiten hun Canvas-omgevingen offline te halen. De Vrije Universiteit Amsterdam zit ook nog altijd zonder het platform en is bezig met oplossingen en manieren om het onderwijs aan de VU zo goed mogelijk te laten doorgaan. Om docenten en studenten hierbij te helpen is een pagina gelanceerd met praktische alternatieven voor communicatie, het delen van materiaal en de continuïteit van onderwijs.

"Het ‘uitzetten’ van Canvas zorgt op dit moment aan de UvA voor beperkingen in het onderwijs van diverse vakken. Om je te helpen je onderwijs voort te zetten, heeft het Teaching & Learning Centre dit praktische stappenplan gemaakt voor onderwijs zonder Canvas", zo meldt de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een aparte pagina. De universiteit laat weten dat technici controleren op welke manier het systeem weer veilig te gebruiken is, maar dat Canvas vooralsnog afgesloten blijft.

Omdat Canvas nodig is voor het aanleveren van thesis en andere materialen, heeft Tilburg University besloten om deadlines tot nader order op te schorten. De Universiteit Twente (UT) laat weten dat Canvas in ieder geval tot en met woensdag (13 mei) niet beschikbaar is voor studenten en medewerkers van de UT.