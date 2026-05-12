EU-voorzitter Von der Leyen pleit voor invoering van leeftijdsverificatie

EU-voorzitter Von der Leyen heeft tijdens een Europese top over 'AI en kinderen' gepleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Tijdens haar keynote sprak Von der Leyen over een minimale leeftijd voor social media en dat meerdere EU-lidstaten dit willen invoeren. Daarbij wees ze ook naar Australië dat eerder al een socialmediaverbod invoerde voor mensen onder de zestien jaar.

Volgens de EU-voorzitter is elke leeftijdsgrens afhankelijk van betrouwbare leeftijdsverificatie. "En hier hebben we goed nieuws: We hebben een leeftijdsverificatie-app ontwikkeld die binnenkort beschikbaar komt." Von der Leyen voegde toe dat de app op elk apparaat werkt, eenvoudig te gebruiken is en volledig open source is. Denemarken zou van plan zijn om de leeftijdsverificatie-app deze zomer al uit te rollen.

"Het is gebouwd op het succes van onze Europese Corona-app. Die app is in 78 landen op vier continenten gebruikt, dus het is een bewezen en betrouwbaar model. En onze Unie werkt samen met lidstaten om het in hun digitale wallets te integreren. We hebben de technologie open source gemaakt, dus online platforms kunnen het eenvoudig implementeren. Geen excuses meer, de technologie voor leeftijdsverificatie is beschikbaar", merkte Von der Leyen op.