Nieuws
image

Odido publiceert video over het niet betalen van losgeld na datadiefstal

dinsdag 12 mei 2026, 11:35 door Redactie, 5 reacties

Odido heeft een video gepubliceerd waarin ceo Soren Abildgaard uitlegt waarom het telecombedrijf geen losgeld betaalde aan de criminelen die dreigden om de gestolen gegevens van meer dan zes miljoen mensen te publiceren, wat uiteindelijk ook gebeurde. Volgens Abildgaard wist de criminele groepering ShinyHunters door middel van voice phishing een grote hoeveelheid persoonlijke data bij het telecombedrijf te stelen. De aanvallers eisten vervolgens losgeld, anders zouden ze de gegevens publiceren, maar Odido besloot niet te betalen.

"Ik ben ervan overtuigd dat je criminele organisaties niet moet belonen voor illegale activiteiten. Het betalen van losgeld kan er bovendien voor zorgen dat ook andere Nederlandse bedrijven doelwit worden", aldus Abildgaard. "Op basis van duidelijke richtlijnen van de autoriteiten hebben we daarom besloten geen losgeld te betalen. We wisten dat dit kon betekenen dat de gestolen data openbaar zou worden. Toch vond ik dit uiteindelijk de enige verantwoorde keuze. Tegelijk begrijp ik heel goed wat de impact van deze beslissing is voor onze klanten."

Op de informatiepagina over het incident meldt Odido dat de aanvaller begin februari contact op nam met het Odido Service team en zich voordeed als medewerker van de IT-afdeling. Na de eerste telefonische phishingaanval op 5 februari volgde op 6 februari een tweede aanval. Odido zegt dat het in beide gevallen de ongeautoriseerde toegang van de aanvaller ontdekte, het incident onderzocht en de toegang van de aanvaller introk.

"Dit soort phishingaanvallen komt vaker voor en onze medewerkers zijn getraind om ze te herkennen. Maar de specifieke aanval die leidde tot het buitmaken van data, was zeer geavanceerd", zo stelt het telecombedrijf. Odido laat niet weten wat de aanval zeer geavanceerd maakte. Wel meldt de provider dat het incident 6,39 miljoen mensen raakte.

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 11:49 door Anoniem
Best practice is om niet te betalen en dat is vermoedelijk ook waarom niet betaald is. Het filmpje dat dit uitlegt (of zou moeten uitleggen) dekt wat mij betreft alleen niet echt de lading. Daarnaast dekt het filmpje over wat er precies gebeurd is ook niet echt de lading als je het mij vraagt. Daar wordt namelijk alleen voice phishing vermeld, maar dat is niet het enige dat er gebeurd is. Ik snap dat dit allemaal vanuit een flinke PR blik opgenomen filmpjes zijn, maar het is alsnog wel wat magertjes. De beste man heeft niks gezegd dat niet al online te lezen was.
Reageer met quote
Vandaag, 11:53 door Anoniem
Geen losgeld betaald? Prima, geef dat losgeld dan maar aan je gedupeerde klanten.
Reageer met quote
Vandaag, 11:54 door Anoniem
"Ik ben ervan overtuigd dat je criminele organisaties niet moet belonen voor illegale activiteiten. Het betalen van losgeld kan er bovendien voor zorgen dat ook andere Nederlandse bedrijven doelwit worden", aldus Abildgaard.

Dat is van geen enkel waarde omdat het om MIJN gegevens gaat beste CEo Abildgaard. Jouw overtuigingen zijn lucht ivm mijn belangen die hier zwaar geschaad zijn.

We zullen eens zien wat er van de overtuigingen van Abildgaard overblijft als we zijn persoonlijke details gaan publiceren.

En het is helemaal schofterig dat deze fluim nog geen excuses heeft aangeboden. Wat een zak hooi.
Reageer met quote
Vandaag, 11:57 door Anoniem
Hoezo verantwoorde keuze??? genoodzaakte keuze. Als hij het verantwoord vindt, dan is het blijkbaar niet erg dat er van 6,9 miljoen mensen op straat ligt. Met alle gevolgen van dien. Verder hoort het AP een fikse boete te eisen, voor het niet minimaliseren van persoonsdata.
Reageer met quote
Vandaag, 12:21 door linuxpro
Weinig verantwoordingsgevoel, geen enkele empathie maar zoals de achterliggende investeringsmaatschappijen het voorschrijven, downplayen en zo snel mogelijk door met de klant uitknijpen. Een grotere f*ck the customer ga je niet krijgen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components