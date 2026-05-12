Overstap UWV van chatbot Mistral naar Microsoft Copilot leidt tot Kamervragen

De beslissing van het UWV om over te stappen van chatbot Mistral naar Microsoft Copilot heeft voor vragen in de Tweede Kamer gezorgd. Vorig jaar mei kondigde het UWV aan dat individuele medewerkers vanaf hun werkplek alleen toegang hadden tot de chatbot van Mistral met de naam Le Chat. "De ambitie is om begin januari 2026 een gecontracteerd generatief Al-systeem beschikbaar te maken in de UWV-werkomgeving. Tot dat gerealiseerd is werken we met een tijdelijk beleid tot eind 2025, waarin we gebruik van de gratis consumentenversie Le Chat van Mistral toestaan onder specifieke voorwaarden", aldus het UWV (pdf).

Begin deze maand werd bekend dat het UWV niet met Le Chat verdergaat en er gekozen is voor Microsoft Copilot Chat Web. Deze oplossing draait binnen de bestaande Microsoft-omgeving van het UWV. Het gaat hierbij om een pilot die binnenkort begint en tot het einde van het jaar loopt. D66 wil nu opheldering van minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Hoe beoordeelt u het besluit van het UWV om een Europees AI-alternatief in te ruilen voor een Amerikaanse toepassing, mede in het licht van de kabinetsambities op het gebied van digitale soevereiniteit en het verminderen van afhankelijkheden van niet-Europese technologiebedrijven?", vragen D66-Kamerleden El Boujdaini en Neijenhuis. De minister moet ook laten weten welke risico's hij ziet om Copilot te gebruiken, in het bijzonder waar het gaat om toegang tot persoonsgegevens, vendor lock-in en geopolitieke afhankelijkheden.

"Hoe verhoudt deze keuze zich tot eerdere signalen vanuit Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, waarin juist gezocht wordt naar alternatieven voor afhankelijkheid van Microsoft?", vragen de Kamerleden verder. Die willen aanvullend weten wat er momenteel al gebeurt om Europese en soevereine AI-oplossingen binnen de Nederlandse overheid te stimuleren en welke persoonsgegevens of interne gegevens van het UWV binnen deze pilot verwerkt worden. Vijlbrief heeft drie weken om met een reactie te komen.