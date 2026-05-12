Instituut voor de Nederlandse Taal haalt websites offline na hack

dinsdag 12 mei 2026, 15:03 door Redactie

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) heeft verschillende websites wegens een hack offline gehaald, zo laat het in een melding op de eigen site weten. Tevens heeft het INT melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het INT is het kennisinstituut voor de Nederlandse taa en biedt verschillende websites, waaronder meerdere taalsites. Op 5 mei werd het instituut getroffen door een hack, zo laat de verklaring weten.

Om wat voor soort aanval het precies gaat wordt niet door het INT gemeld. Wel laat het instituut weten dat de systemen op basis van back-ups weer worden opgebouwd. "Totdat het onderzoek is afgerond en de systemen weer zijn opgebouwd is het INT niet bereikbaar per e-mail en blijven de websites en andere services offline." Het gaat om alle websites met een domeinnaam eindigend op -ivdnt.org, en om ciplnet.com, etymologiebank.nl, kennisbank-begrijpelijketaal.nl, nederlandsedialecten.org, neerlandistiek.nl, overtaal.be, taaladvies.net, termtreffer.org, jiddischwoordenboek.nl en transcriptor.nl.

