BWH Hotels waarschuwt gasten voor datalek na diefstal van persoonsgegevens

dinsdag 12 mei 2026, 17:28 door Redactie, 1 reacties

Hotelbedrijf BWH Hotels, waar hotelketens Best Western Hotels, WorldHotels en Sure Hotels onder vallen, heeft persoonlijke gegevens van gasten gelekt. Aanvallers hadden zes maandenlang toegang tot een webapplicatie met reserveringsgegevens. Bij de aanval, die plaatsvond tussen 14 oktober 2025 en 22 april 2026, werden namen, e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en reserveringsgegevens, zoals datum en speciale verzoeken, gestolen.

Van hoeveel gasten de gegevens zijn buitgemaakt en hoe de hack mogelijk was laat BWH Hotels niet weten. Getroffen klanten hebben een e-mail over het datalek ontvangen. Gasten worden in het bericht opgeroepen om extra alert te zijn op verdachte communicatie over hotelverblijven. Het kan dan gaan om telefoontjes, e-mails, sms- of WhatsApp-berichten waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd een betaling te doen, een verificatie uit te voeren of ergens in te loggen. In dergelijke gevallen moeten gasten deze verzoeken negeren, aldus het hotelbedrijf. Onlangs werd bekend dat een datalek bij Bastion Hotels leidde tot phishingaanvallen op gasten.

Vandaag, 18:23 door meidoorn
BWH® Hotels, the parent company for WorldHotels™, Best Western® Hotels & Resorts, and Sure Hotels®, takes the privacy and security of our guests’ personal information very seriously.
Dat is wat in de e-mail staat.
Maar hoe ernstig neem je de privacy en de security, als aanvallers 6 maandenlang kunnen grasduinen in je systeem?
