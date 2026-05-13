Broers in VS verwijderen minuten na ontslag 96 databases met overheidsdata

Twee broers die bij een Amerikaans it-bedrijf werkzaam waren hebben minuten na hun ontslag 96 databases met informatie van de Amerikaanse overheid verwijderd. Het bedrijf in Washington D.C. levert software en services aan meer dan 45 Amerikaanse overheidsinstanties en host data voor overheidsklanten op de eigen servers. Eén van de klanten is het Amerikaanse ministerie van Homeland Security (pdf).

De broers waren in 2015, voordat ze in respectievelijk 2023 en 2024 bij het bedrijf aan de slag gingen, veroordeeld wegens een misdrijf. Toen het it-bedrijf dit ontdekte werden beide broers tijdens een Microsoft Teams-overleg ontslagen. Vijf minuten na het gesprek probeerde één broer vanuit zijn woning op het bedrijfsnetwerk in te loggen, maar ontdekte dat zijn vpn-toegang niet meer werkte. De andere broer, met wie hij in het zelfde huis woonde, bleek nog wel te kunnen inloggen en verwijderde in een uur tijd 96 databases met overheidsdata. Ook downloadde hij belastinggegevens van zeker 450 mensen en honderd vertrouwelijke rapporten van de Amerikaanse belastingdienst IRS.

Naast het verwijderen van de databases werden ook meerdere events log van de servers verwijderd. Vervolgens besloten ze om hun werklaptops opnieuw te installeren, waarbij ze hulp kregen van een onbekende handlanger. De autoriteiten deden drie weken later een inval bij de broers, die uiteindelijk afgelopen december werden aangehouden. Eén van de broers sloot afgelopen april een 'plea deal' met de autoriteiten waarin hij schuld bekende (pdf). De andere broer liet de zaak voorkomen en is nu door een jury schuldig bevonden. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal 21 jaar krijgen. In beide zaken moet de uiteindelijke strafmaat nog door een rechter worden bepaald.