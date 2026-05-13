Geert Potjewijd wordt nieuwe voorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens

Geert Potjewijd wordt vanaf 1 augustus dit jaar de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en volgt daarmee Aleid Wolfsen op, die deze functie de afgelopen tien jaar bekleedde. Potjewijd werkte 27 jaar voor advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en was daar co-hoofd van de praktijk Gegevensbescherming en Cyberveiligheid. Als advocaat stond hij onder andere grote techbedrijven en maatschappelijke organisaties bij.

"De digitale samenleving en de groei van artificiële intelligentie raken ons allemaal. De AP heeft daarin als toezichthouder een belangrijke rol. Ik voel me vereerd nu als voorzitter aan de slag te gaan", aldus Potjewijd. Die zal als nieuwe voorzitter leiding en richting aan de toezichthouder moeten geven. "De voorzitter van de AP moet keuzes durven maken in een complexe omgeving, met beperkte middelen en toenemende maatschappelijke verwachtingen", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens zelf weten.

De toezichthouder voegt toe dat de aankomende voorzitter zich ook gaat bezighouden met het verder professionaliseren van de organisatie en het versterken van de samenwerking met andere toezichthouders. Op voordracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Claudia van Bruggen, heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van Potjewijd als voorzitter van de AP. De benoeming is voor een periode van vijf jaar.