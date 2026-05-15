Google komt met update voor recordaantal kritieke lekken in Chrome

Google heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor een recordaantal kritieke kwetsbaarheden in Chrome. Niet eerder in het bestaan van de browser werden er voor zover bekend tijdens één patchronde zoveel problemen opgelost waardoor een aanvaller code op het systeem van gebruikers kan uitvoeren. Alleen het bezoeken van een gehackte of malafide website of te zien krijgen van een besmette advertentie is hiervoor voldoende. Er is geen verdere interactie van gebruikers vereist.
In totaal gaat het om veertien kwetsbaarheden die als kritiek zijn aangemerkt. De problemen bevinden zich in allerlei onderdelen van de browser, waaronder Blink, de browser-engine die Chrome gebruikt voor het weergeven van webcontent, Tab Groups, Downloads, FileSystem en ANGLE, waarmee de browser WebGL- en andere OpenGL-content uitvoert. Twaalf van de veertien kritieke beveiligingslekken werden door Google zelf gevonden. Verdere details over de problemen zijn niet gegeven.
In het verleden werden er zelden kritieke kwetsbaarheden in Chrome gerapporteerd. De afgelopen weken kwam Google al verschillende keren met kritieke updates. Veertien kritieke beveiligingslekken in één keer is niet eerder waargenomen. In het geval van kritieke kwetsbaarheden probeert Google de beschikbare update binnen dertig dagen onder alle Chrome-gebruikers uit te rollen. Details kunnen vervolgens na zestig dagen openbaar worden gemaakt.
Google Chrome 148.0.7778.167/168 is beschikbaar voor Windows en macOS. Voor Linux is versie 148.0.7778.167 verschenen. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan echter een aantal dagen tot weken duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.