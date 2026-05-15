AP: organisaties nemen geen maatregelen om impact datalek te beperken

Veel organisaties nemen geen maatregelen om de impact van een datalek te beperken, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder roept op tot het naleven van bewaartermijnen, slachtoffers na een datalek goed te informeren en alleen strikt noodzakelijke gegevens te verwerken. De AP doet de aanbevelingen in een position paper dat in aanloop naar een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is gepubliceerd.

Op 21 mei spreekt de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer met verschillende organisaties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, GGD GHOR, Z-CERT, Bevolkingsonderzoek Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), over cyberveiligheid en informatiebeveiliging. Volgens de AP zijn er drie verbeteringen voor de cyberveiligheid van Nederland broodnodig. Het gaat dan om het zorgen voor een hoog beveiligingsniveau, het beperken van de gevolgen van datalekken en het garanderen van adequaat toezicht.

"Een datalek kan iedere organisatie overkomen. Het is daarom niet alleen belangrijk om beveiligingsmaatregelen te treffen om datalekken te voorkomen, organisaties dienen ook maatregelen te treffen die de gevolgen van een datalek verkleinen", zo stelt de toezichthouder in het paper. Zo moeten organisaties dataminimalisatie als uitgangspunt nemen, bewaartermijnen naleven waarbij gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en moeten slachtoffers van datalekken adequaat worden ingelicht. "Momenteel ziet de AP nog te vaak dat organisaties niet voldoen aan deze basismaatregelen", aldus de toezichthouder.

Daarnaast vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat er adequaat toezicht op de AVG en Cyberbeveiligingswet moet worden gehouden, iets wat de toezichthouder door een gebrek aan capaciteit niet zegt te kunnen garanderen. "In een tijd waar datalekken aan de orde van de dag zijn, zou de AP fors meer tijd moeten kunnen spenderen aan preventief toezicht op bijvoorbeeld het naleven van de verplichting om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen op dataminimalisatie en bewaartermijnen. Daar heeft de AP echter nauwelijks capaciteit voor."